Poliția britanică monitorizează social media pentru a găsi dovezi de infracționalitate la revoltele extremei drepte. Top 10 instigatori care au pus gaz pe foc

Poliția britanică spune că este pregătită pentru tulburările planificate din partea „grupurilor pline de ură și dezbinare”, în timp ce monitorizează informațiile despre cel puțin 30 de posibile adunări și amenințări împotriva specialiștilor în dreptul imigrației.

Aproximativ 100 de persoane au fost deja puse sub acuzare în legătură cu violențele, iar acuzațiile au continuat să fie aduse marți seara, inculpații fiind așteptați în instanță miercuri, 7 august.

Peste noapte, doi bărbați de 38 de ani au fost acuzați în legătură cu violențele din Southport și Liverpool.

Poliția a declarat că investighează mai multe crime motivate rasial la Belfast, marți seară, inclusiv un atac asupra unui băiat de către un grup de tineri.

După o a doua întâlnire a comitetului de urgență Cobra, prim-ministrul, Keir Starmer, a spus „este o situație dificilă cu violențe care se desfășoară în mai multe locuri diferite în același timp, și tocmai de aceea am ținut a doua mea întâlnire Cobra miercuri pentru a coordona un răspuns și pentru a ne asigura că poliția va acționa adecvat și că suntem capabili să facem față acestei tulburări.”

Polițiștii britanici urmăresc TikTok în încercarea de a surprinde manifestanții de extremă-dreapta care transmit în direct înregistrări autoincriminatoare ale comportamentului lor ilegal, scrie The Guardian.

Funcția Live a TikTok a devenit unul dintre punctele de difuzare definitorii pentru acoperirea revoltelor din această vară, sute de mii de oameni urmărind transmisiuni în direct ale revoltelor din ultima săptămână în orașe precum Stoke, Leeds, Hull și Nottingham.

Fluxurile, care pot dura ore întregi, sunt uneori transmise de persoane implicate în dezordine. Multe dintre fluxurile TikTok arată chipurile unor persoane care se pare că comit acte ilegale, cum ar fi jefuirea magazinelor sau incendierea proprietăților. Acestea sunt adesea făcute de persoane ale căror nume de utilizator sunt ușor de legat de identitatea lor reală.

"The vast majority of them were young kids that just wanted to cause trouble."@CarlCashman says the Liverpool riots were made up of a small number of protesters, with a much larger number of people there just to commit acts of violence.@theJeremyVine | #JeremyVine pic.twitter.com/XXXUzgif9w