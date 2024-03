Familia regală britanică, prinsă în vârtejul teoriilor conspirației. Personalul de la clinica unde Prințesa de Wales a fost operată ar fi încercat să-i acceseze dosarele medicale

Starea de sănătate a prinţesei de Wales și a regelui Charles alimentează de săptămâni întregi zvonuri şi speculaţii. Noi imagini cu prinţesa Kate au fost publicate luni seară. Ea apare zâmbind alături de soţul ei, prinţul William, la o piaţă agricolă din Windsor, în vestul Londrei.

Imediat după ce au apărut aceste imagini, pe internet a început să circule o nouă teorie a conspirației, potrivit căreia nu ar fi vorba despre prințesa de Wales, ci despre o dublură a acesteia, însă nu există nicio sugestie că acest nou material a fost modificat în vreun fel, scrie BBC. Postările care susțin această teorie au strâns milioane de vizualizări pe diverse rețele sociale, precum TikTok sau X (fostă Twitter). „Nu are cum să fie Kate. E o dublură!”, a scris un utilizator pe internet.

Este cel mai recent exemplu de teorii false care se răspândesc pe rețelele sociale despre Kate Middleton, care au fost declanșate de absența ei din viața publică, după o intervenție chirurgicală abdominală în ianuarie. În urmă cu câteva zile, Palatul Kensington a postat o fotografie cu Kate şi cei trei copii ai săi, alături de un mesaj de mulţumire din partea prinţesei, primele sale comentarii publice de la operaţia abdominală suferită în ianuarie. Agenţiile de presă, inclusiv Getty, Reuters, Associated Press şi AFP, au retras fotografia în cursul zilei pe motiv că ar fi fost modificată.

Thank you for your kind wishes and continued support over the last two months.

Wishing everyone a Happy Mother's Day. C

📸 The Prince of Wales, 2024 pic.twitter.com/6DywGBpLLQ