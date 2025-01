Donald Trump a început marea deportare promisă. Sute de imigranți au fost arestați. Mulți dintre ei aveau la activ crime și violuri VIDEO FOTO

La doar 4 zile după învestirea lui Trump, în Statele Unite a început marea deportare promisă. Televiziune Fox News a obținut acces exclusiv la activitățile Agenției pentru Imigrație și Vamă (ICE) din Boston, unde aceasta și-a concentrat eforturile pe prinderea infractorilor periculoși.

ICE Boston a arestat deja opt indivizi, printre care se numără mai mulți membri ai periculoasei bande MS-13, suspecți cu notificări roșii emise de Interpol, precum și infractori acuzați de omor și viol. De asemenea, a fost reținut un membru al unei bande haitiene, care avea 18 condamnări în ultimii ani și care a declarat în fața camerelor că "nu se va întoarce în Haiti" și "f--- Trump, Biden pentru totdeauna!"

„Astăzi a fost o zi bună. Am reușit să eliminăm din comunitățile noastre mai multe amenințări semnificative la adresa siguranței publice”, a declarat Patricia Hyde, directorul interimar al Biroului ERO Boston, pentru Fox News.

One of our live shots in Lukeville, AZ this morning. Masses of men crossing illegally from all over the globe. Trash everywhere. Horrific stench of human feces. None of the men we’ve spoken w/ today have been “asylum seekers”. They tell us they want work & opportunity in US. pic.twitter.com/WYRYdgG0w9