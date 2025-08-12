Marea din Biblie a devenit roșie-sângerie într-o țară: Frica apocaliptică de plăgile lui Dumnezeu s-a declanșat VIDEO

”Acum, așa vorbește Domnul: ”Iată cum vei cunoaşte că Eu sunt Domnul. Am să lovesc apele râului (Nil) cu toiagul din mâna mea, și ele se vor preface în sânge””, este scris în Evanghelie în Exod 7. Marea din Biblie a devenit roșie-sângerie, declanșând temeri apocaliptice că plăgile lui Dumnezeu s-au întors.

Marea Galileei din Biblie s-a transformat în mod misterios într-un roșu-sânge aprins, lăsându-i pe localnici zdruncinați și avertizând asupra unui „semn rău”. Vizitatorii uluiți au privit valurile purpurii rostogolindu-se pe țărm, unii comparând transformarea stranie cu cele zece plăgi pe care Dumnezeu le-a aplicat egiptenilor în narațiunea biblică a Exodului, potrivit Daily Mail.

Conform Scripturii, blestemul a arătat apele Nilului lovite de toiagul lui Moise la porunca lui Dumnezeu, transformându-le în sânge într-un act divin de judecată. „Așa vorbește Domnul: Prin aceasta veți ști că Eu sunt Domnul. Iată, cu toiagul pe care îl am în mâna mea voi lovi apa din Nil și se va preface în sânge”, se arată în Exod 7:17-21.

Spectacolul apocaliptic a incendiat rețelele de socializare, mulți numindu-l un semn al Timpurilor din Urmă, dar oamenii de știință au spus că există o explicație mult mai puțin supranaturală.

Ministerul Mediului din Israel a confirmat că transformarea din această lună a fost cauzată de o înflorire de alge verzi în lacul cu apă dulce, care se înroșesc atunci când un pigment natural se acumulează sub lumina intensă a soarelui. Pigmentul este inofensiv, au subliniat oficialii, iar testele arată că apa este sigură pentru înot, în ciuda nuanței sale tulburătoare.

Testele efectuate de Laboratorul de Cercetare Kinneret au descoperit că algele din zonele afectate sunt inofensive, fără a fi raportate riscuri pentru sănătate sau reacții alergice în rândul celor expuși.

Decolorarea a fost cauzată de Botryococcus braunii, care se găsește în diverse medii acvatice, cum ar fi apele dulci și apele sărate din întreaga lume. Este o microalgă verde cunoscută pentru producerea unor cantități semnificative de hidrocarburi, care sunt similare cu petrolul brut și pot fi utilizate pentru producția de biocombustibili.

Fenomenul este cauzat de o acumulare naturală de pigmenți din anumite alge, probabil din cauza unei înfloriri de organisme microscopice precum cianobacteriile sau dinoflagelatele.

Faraonul Egiptului lovit de plăgile lui Dumnezeu

În Noul Testament, Marea Galileei a fost locul multor miracole ale lui Iisus Hristos, inclusiv mersul pe apă și pescuitul miraculos. De asemenea, tot acolo a hrănit cinci mii de oameni cu câteva pâini și pești și i-a chemat pe Petru, Andrei, Iacov și Ioan să fie ucenicii săi.

În 2021, o baltă de apă situată aproape de Marea Moartă, în regiunea biblică Moab, Iordania de astăzi, s-a transformat în mod misterios în culoarea roșie-sângerie.

Iazul roșu-sângeriu este situat de-a lungul țărmurilor estice ale Mării Moarte, o zonă despre care se crede că este locul orașelor legendare Sodoma și Gomora, care, conform Scripturii, au fost distruse de Dumnezeu pentru răutatea lor.

Imaginile au stârnit, de asemenea, furie pe rețelele de socializare, apele roșii-sângerii având o semnificație semnificativă în Vechiul Testament, fiind una dintre cele 10 plăgi pe care Dumnezeu le-a aruncat asupra faraonului Egiptului pentru a-i elibera pe evrei din sclavie.

Biblia relatează că Dumnezeu a trimis zece plăgi asupra Egiptului pentru a-l convinge pe faraon să-i elibereze pe israeliți din sclavie. Prima plagă a transformat Nilul în sânge, ucigând pești și otrăvind apa, despre care se spune că s-a întâmplat când Moise a lovit Nilul cu toiagul său.

După prima plagă, Egiptul a fost lovit de roiuri de broaște, păduchi sau țânțari și muște, alături de boli mortale la animale și furuncule dureroase. O furtună puternică cu grindină, roiuri de lăcuste, trei zile de întuneric dens și, în final, moartea fiecărui prim-născut l-au forțat pe faraon să-i elibereze pe israeliți. Regiunea din jurul Mării Galileei a fost martora altor evenimente dramatice, cum ar fi salinitatea ridicată a Mării Moarte.

