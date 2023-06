100 de oameni salvați în Mediterana cu un iaht de 175 de milioane de dolari. Căpitanul, ajuns la țărm: "Oribil!" VIDEO

Peste 100 de oameni au fost salvați, după ce ambarcațiunea cu peste 700 de imigranți la bord s-a scufundat în largul peninsulei Peloponez, în sudul Greciei, de un iax de lux de 175 de milioane de dolari ce a ajuns primul la locul tragediei după primirea semnalelor de urgență.

Iahtul de lux Mayan Queen IV naviga prin Mediterana la primele ore ale zilei de 14 iunie, când a primit un apel de urgență despre o navă de migranți aflată în primejdie la patru mile marine distanță.

Aproximativ 20 de minute mai târziu, puțin înainte de ora 3 dimineața, iahtul de 175 de milioane de dolari, deținut de familia unui magnat mexican al argintului mort în 2022, a sosit la fața locului. Barca în dificultate se scufundase deja. Tot ce putea vedea echipajul de patru persoane erau luminile unei nave a Gărzii de Coastă grecești care scana suprafața de cerneală a apei. Dar puteau auzi țipetele supraviețuitorilor.

🔴 ‘Mayan Queen IV’, el yate de la multimillonaria familia mexicana Baillères que participó en el rescate de los migrantes en Grecia 🖋️ @Isabella_CS 🧵 ⤵️ 🔗 https://t.co/gxT9nC5wKP pic.twitter.com/DLMxiLi5Kd — EL PAÍS México (@elpaismexico) June 14, 2023

„Oribil”, a spus căpitanul iahtului, Richard Kirkby, care a descris marea ca fiind „întunecată” în acea noapte aproape fără lună.

În câteva ore, iahtul de lux mai obișnuit cu agrementul miliardarilor și prietenilor lor spre Monaco și Italia era plin de 100 de bărbați pakistanezi, sirieni, palestinieni și egipteni disperați, deshidratați și uzi, și a jucat un rol neașteptat într-una dintre cele mai dintre cele mai mari tragedii din Mediterana din ultimele decenii. 650 de bărbați, femei și copii s-au înecat.

Imaginea supraviețuitorilor ajunși la bordul luxosului iaht a arătat ceea ce a devenit realitatea ciudată a Mediteranei moderne, unde superiahturile superbogaților, dotate cu piscine, jacuzzi, heliporturi și alte dotări de lux, împart mările cu cei mai săraci pe bărci operate de contrabandişti care traversează periculos din nordul Africii în Europa.

Căile navigabile ale lumii au devenit o reflectare a inegalităților globale în ultimele zile. În Atlanticul de Nord, un miliardar, fiul său și alți oameni de afaceri au pornit să exploreze epava Titanicului pe un submersibil turistic de lux care a dispărut, demarând o operațiune internațională de căutare și salvare.

Cu câteva zile mai devreme, autoritățile elene au decis să nu ajute o navă de pescuit plină cu până la 750 de persoane care fugeau de sărăcie și război. Abia când nava s-a scufundat în fața Gărzii de Coastă, autoritățile au îndemnat la acțiune, apelând la iahtul Mayan Queen, unul dintre cele mai mari 100 de iahturi din lume, scrie The New Iork Times.

Autorităţile greceşti s-au confruntat cu critici pentru modul în care a fost gestionat dezastrul

Aproximativ 750 de bărbaţi, femei şi copii se aflau pe ambarcaţiunea supraaglomerată în momentul în care s-a răsturnat pe mare, săptămâna trecută, a anunțat Agenţia Naţiunilor Unite pentru Migraţie (OIM). Oficial, sunt 78 de morţi, dar sute de persoane sunt date dispărute, făcând din această tragedie una dintre cele mai grave din Marea Mediterană, potrivit comisarului european pentru afaceri interne, Ylva Johansson.

Numai în cala vasului se aflau peste 100 de copii, conform BBC, care a obţinut dovezi ce pun sub semnul întrebării versiunea Gărzii de Coastă a Greciei privind modul în care au gestionat dezastrul.

Autorităţile greceşti s-au confruntat cu critici pentru modul în care a fost gestionat dezastrul şi se ridică întrebări incomode cu privire la atitudinea ţărilor europene faţă de migranţi, notează CNN.

De asemenea, BBC a obţinut dovezi care pun sub semnul întrebării versiunea Gărzii de Coastă a Greciei în legătură cu naufragiul. Analiza mişcărilor altor nave din zonă sugerează că vasul de pescuit supraaglomerat nu s-a mişcat timp de cel puţin şapte ore înainte de a se răsturna. Paza de Coastă susţine însă în continuare că, în aceste ore, ambarcaţiunea se afla pe un curs spre Italia şi nu avea nevoie de salvare.

ONU a cerut o anchetă privind modul în care Grecia a gestionat dezastrul, pe fondul afirmaţiilor că ar fi trebuit să fie luate mai devreme mai multe măsuri, pentru a iniţia o operaţiune de salvare la scară largă.

Oficialii greci susţin însă că cei de la bordul ambarcaţiunii au refuzat ajutorul oferit cu câteva ore înainte de tragedie şi au spus că voiau să-şi continue cursa spre Italia. În plus, susţine Paza de Coastă a Greciei, ei nu ar fi fost în pericol decât cu puţin timp înainte ca nava lor să se scufunde.

BBC a obţinut o animaţie computerizată a datelor de urmărire furnizate de MarineTraffic, o platformă de analiză maritimă. Datele arată ore întregi de activitate concentrată într-o zonă mică şi specifică, în care s-a scufundat ulterior ambarcaţiunea cu migranţi, punând sub semnul întrebării afirmaţia oficială potrivit căreia aceasta nu a avut probleme de navigaţie. Ambarcaţiunea de pescuit nu avea un dispozitiv de urmărire, aşa că nu este afişată pe hartă. Nici navele Pazei de Coastă şi cele militare nu apar în animaţia computerizată, ele nefiind obligate să îşi comunice locaţia. Vasul supraaglomerat a fost fotografiat de mai multe ori înainte de a se produce tragedia.

Frontex, forţa de frontieră a UE, afirmă că a observat prima dată barca cu migranţi marţi, 14 iunie, în jurul orei 08:00 GMT (11.00, ora României şi a Greciei), şi a informat autorităţile greceşti.

Alarm Phone, o linie telefonică de urgenţă pentru migranţii aflaţi în dificultate pe mare, spune că a primit un apel la ora 12:17 GMT (15.17, ora României), în care se spunea că ambarcaţiunea era în pericol.

BBC a folosit înregistrări video şi fotografii autentificate, precum şi înregistrări judiciare şi jurnale de navigaţie, pentru a analiza mişcarea navelor în zonă în orele următoare.

Animaţia care ilustrează traficul maritim arată o navă numită Lucky Sailor care a virat brusc spre nord la ora 15:00 GMT (18:00, ora României). Proprietarul navei Lucky Sailor a arătat BBC jurnalul său de bord şi a confirmat că i s-a cerut de către Paza de Coastă să se apropie de vasul de migranţi şi să le dea apă şi mâncare.

Aproximativ o jumătate de oră mai târziu, la ora 15:35 GMT, elicopterul Pazei de Coastă a găsit ambarcaţiunea cu migranţi. Autorităţile au continuat să susţină că aceasta se afla pe un curs stabil în acel moment. Dar două ore şi jumătate mai târziu, în jurul orei 18:00 GMT, (21:00, ora României) o altă navă, Faithful Warrior, s-a deplasat în aceeaşi zonă şi a dat, de asemenea, provizii ambarcaţiunii.

Proprietarii navei Faithful Warrior au refuzat să dea detalii şi le-au spus jurnaliştilor BBC să se adreseze autorităţilor de anchetă.

Dar între timp a apărut o înregistrare video - care ar fi fost filmată de la bordul Faithful Warrior - care arată cum se livrează provizii către nava de migranţi prin intermediul unei frânghii întinse în apă. Nu se vede nicio altă navă. Serviciul BBC Verify a verificat imaginile şi a constatat că nava - care nu se mişcă în filmare - se potriveşte cu forma navei de migranţi văzută în fotografii, iar condiţiile meteo se potrivesc cu cele raportate la momentul respectiv. Nu se ştie cu exactitate când a fost filmat acest videoclip.

Neconcordanțe

Între orele 19:40 şi 22.40, oficialii greci au susţinut iniţial că ambarcaţiunea păstra un "curs şi o viteză constantă". Grecii spun că au observat nava de la o distanţă discretă, dar o imagine de aproape pe care ei înşişi au publicat-o ulterior - din această perioadă - sugerează că barca cu migranţi nu se îndreaptă nicăieri, ci staţionează.

Un purtător de cuvânt al guvernului a declarat ulterior că Paza de Coastă a încercat să urce la bordul ambarcaţiunii pentru a evalua pericolul, dar că cei de la bord au îndepărtat o frânghie care fusese ataşată şi nu au dorit ajutor.

Toată activitatea maritimă din ultimele şapte ore s-a concentrat în jurul unui anumit punct, sugerând că nava cu migranţi abia dacă s-a mişcat. Scara hărţii animate sugerează că aceasta a parcurs mai puţin de câteva mile marine, ceea ce este de aşteptat în cazul unei nave purtate de vânt şi de valuri în cea mai adâncă parte a Mării Mediterane. Acţiunile persoanelor aflate în dificultate la bord, care au legănat nava, ar fi contribuit, de asemenea, la orice mişcare.

În această perioadă, oficialii greci au insistat că nava nu avea probleme şi că, în schimb, se îndrepta în siguranţă spre Italia, astfel că Paza de Coastă nu a încercat să o salveze.

La ora 23:00, vasul s-a scufundat, cu sute de persoane la bord, iar animaţia de urmărire arată o frenezie de nave care vin în ajutor. Printre acestea s-a numărat şi Celebrity Beyond, de pe care au fost filmate secvenţe de după dezastru, trimise ulterior la BBC.

Un iaht de lux, Mayan Queen, este apoi instruit să ajute la aducerea la ţărm a unora dintre cei 104 supravieţuitori.

Cei salvaţi au ajuns în siguranţă în portul Kalamata, dar au lăsat în urmă o serie de întrebări tulburătoare cu privire la întregul răspuns al Greciei.

O relatare plină a evenimentelor oferită sub jurământ de către căpitanul Kirkby și obținută de The New York Times, arată că niciunul dintre cei salvați nu purta veste de salvare.

Anchetatorii încă încearcă să înțeleagă ce s-a întâmplat exact când traulul s-a scufundat încercând să ajungă în Italia - dacă contrabandiştii au refuzat asistența și panica pe navă a făcut-o ca nava să se răstoarne, după cum susține Garda de Coastă, sau dacă o încercare eșuată de a remorca nava a făcut-o să se răstoarne. așa cum susțin unii supraviețuitori.

Iahtul strălucitor, care naviga din Italia, a transportat 100 dintre cei 104 supraviețuitori și patru oficiali ai pazei de coastă grecești - precum și aproximativ o duzină de cadavre - în port.

