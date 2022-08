Furtună periculoasă în Marea Neagră, cu valuri de până la 5 metri. Salvamar: ”E dezastru, n-am mai văzut așa ceva de 10 ani”

Nicu Serafim, salvamar în Costinești, a atras atenția asupra unei furtuni periculoase în Marea Neagră, cu valuri ce ating cinci metri. De asemenea, a făcut apel la turiști să ia în serios situația și să nu se mai aventureze în apă când este arborat steagul roșu.

„Este o furtună foarte periculoasă, valuri foarte mari, de patru-cinci metri, este dezastru, n-am mai văzut așa ceva de zece ani. În această situație, tot ce putem face este să ținem turiștii pe mal. Noi, când am mai avut steag roșu, i-am lăsat să intre pe limbile de nisip, că omul plătește ca să vină la mare, dar acum este foarte periculos. Astăzi, de exemplu, nu am lăsat pe nimeni să intre în apă, este singurul lucru pe care îl putem face ca să fie zero victime”, a explicat Nicu Serafim la TVR INFO.

Acesta a mai povestit că salvamarilor li s-a întâmplat să fie scuipați, înjurați și chiar atacați fizic de turiștii sub influența alcoolului.

”Nu avem nici o pârghie, este doar salvamarul cu omul, îi explică „îți vrem binele”, cu toate că mulți sunt sub influența alcoolului, îi înjură, îi scuipă pe salvamari. Bineînțeles, am și ajuns la bătăi, ne și lovesc.

Numai ieri am avut peste 30 de intervenții, intrăm după ei să îi scoatem, azi nu am mai lăsat pe nimeni să intre”, a adăugat salvamarul, spunând că replice pe care le primesc salvatorii de la turiști sunt că „ei sunt înotători, că ei știu să înoate, că ei înoată în nu-știu-ce râu. „Pleacă, domnule, du-te în altă parte”, ăsta e genul de conversație pe care îl avem”, a mai povestit salvamarul.