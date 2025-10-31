Marea Neagră, sub asediu: Peste 200 de pete de petrol, care acoperă o suprafață totală de 1.308 kilometri pătrați, identificate în ultimii trei ani

Ziua Internațională a Mării Negre aduce vești îngrijorătoare despre starea apelor românești. Greenpeace România, în parteneriat cu organizația americană SkyTruth, a lansat vineri prima hartă interactivă bazată pe imagini satelitare care arată amploarea deversărilor de petrol și combustibili în zona Mării Negre controlată de România. Conform datelor prezentate, între 29 aprilie 2022 și 11 septembrie 2025 au fost identificate 226 de pete de poluanți care acoperă o suprafață totală de 1.308 kilometri pătrați, echivalentul a aproape 5,5 ori suprafața municipiului București.

O privire satelitară asupra poluării marine

Din această suprafață, 55 de pete, însumând 162 de kilometri pătrați, au fost localizate în arii protejate, iar alte 11, cu o arie totală de 112,8 kilometri pătrați, pot fi legate de infrastructura offshore de petrol și gaze. Imaginea de ansamblu este, potrivit specialiștilor, alarmantă: urmele aproape drepte indică deversări provenite de la nave aflate în mișcare, pe coridoarele principale de navigație spre și dinspre strâmtoarea Bosfor, în timp ce petele ondulate, influențate de vânt și curenți, apar în apropierea infrastructurii petroliere și de gaze.

„Petele de petrol sunt adesea subestimate și nu primesc foarte multă atenție. Cu toate acestea, deversarea apei uzate și contaminate cu combustibil de navă și lubrifianți este încă o practică standard, din nefericire. Se întâmplă în mod regulat și urmează rutele principale ale navelor din regiune către și dinspre strâmtoarea Bosfor. O noutate este detectarea unor scurgeri a căror potențială sursă este infrastructura petrolieră și de gaze. Astfel de cazuri de poluare sunt rar raportate în statisticile oficiale”, explică Alin Tănase, Coordonator de Campanie la Greenpeace România.

Impactul asupra ecosistemului și transparența publică

Organizația trage un semnal de alarmă asupra impactului acestor deversări, care reduc calitatea apei, perturbă lanțul trofic și pun în pericol fauna marină. Efectele pot fi atât locale, cât și cumulative, iar harta interactivă va fi folosită pentru a arăta autorităților situația reală și pentru a solicita implementarea unor măsuri concrete de protecție a mediului marin.

John Amos, director general și fondator al SkyTruth, explică metoda prin care a fost realizată harta: „Folosind platforma Cerulean, SkyTruth a colaborat cu Greenpeace România pentru a verifica peste 200 de pete de petrol din apele românești, provenite din traficul industrial și de la infrastructura offshore de petrol și gaze. După ce modelul de inteligență artificială al Cerulean a detectat potențialele pete, experții noștri au analizat manual fiecare imagine din satelit pentru a confirma prezența petrolului. Apoi, am evaluat cele mai probabile surse pe baza traseelor navelor și a locațiilor cunoscute ale infrastructurii. Este important de menționat că această analiză subestimează magnitudinea problemei, din cauza lacunelor în acoperirea oferită de imaginile satelitare”.

Monitorizarea satelitară oferă un nivel fără precedent de transparență, însă datele reprezintă o estimare preliminară, influențată de condițiile meteo sau de intervalele de trecere ale sateliților. Greenpeace România solicită investigații proactive în cazul petelor din ariile protejate și al celor asociate infrastructurii de petrol și gaze, inclusiv audituri tehnice independente ale platformelor existente.

Harta utilizează imagini SAR înregistrate de satelitul Sentinel-1 și procesate de Cerulean pentru a identifica anomalii specifice peliculelor de hidrocarburi la suprafața mării.

