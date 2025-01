Păcura provenită din scufundarea tancurilor petroliere rusești Volgoneft-212 și Volgoneft-239 în strâmtoarea Kerci, în luna decembrie, a ajuns, după o furtună, pe coasta regiunii Odesa, conform declarațiilor unui om de știință ucrainean, citat de publicația Meduza.

Rusev a menționat că păcura a fost observată pe un terasament nisipos în apropierea zonei de agrement Katranka, în vecinătatea Rezervației Biosferei Dunării și a Parcului Național Estuarele Tuzlovski, scrie stirileprotv.ro.

Fragmentele descoperite pe coasta de la Katranka, care se văd și în videoclipul publicat de Rusev, vor fi trimise pentru analize suplimentare.

🇺🇦👀🤬🥹Russian fuel oil from tankers that sank in the Black Sea reached the coast of Odessa region, — Doctor of Environmental Sciences Ivan Rusev pic.twitter.com/g60FTyAWDf