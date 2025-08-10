Trei persoane care înotau în Marea Neagră, la Odesa, ucise de obiecte explozive. „A te afla în ape nesupravegheate este extrem de periculos”

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 10 August 2025, ora 19:58
236 citiri
Trei persoane care înotau au fost ucise de obiecte neexplodate în regiunea Odessa din sudul Ucrainei, pe două plaje unde înotul era interzis, au declarat duminică oficialii regionali.

Guvernatorul regional Oleh Kiper a declarat că un bărbat a fost ucis în Karolino-Buhaz, iar un alt bărbat și o femeie au fost uciși în apropierea localității Zatoka, ambele situate pe coastă, în josul capitalei regionale, potrivit reuters.com.

„Toți au fost aruncați în aer de obiecte explozive în timp ce înotau în zone recreative interzise”, a declarat el într-un comunicat.

„Acest lucru dovedește încă o dată că a te afla în ape nesupravegheate este extrem de periculos!!!”

Regiunea Mării Negre este de mult timp o destinație populară de vară, dar autoritățile au îndemnat la prudență, deoarece invazia pe scară largă a Rusiei a lăsat mine împrăștiate în apropierea coastei.

Kiper a spus că 32 de zone au fost considerate sigure pentru înot, iar 30 dintre acestea se află în orașul Odesa.

