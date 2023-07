Senatul SUA a adoptat legea privind securitatea Mării Negre: ”România va beneficia de o prezenţă americană întărită”

Senatul SUA a adoptat proiectul de lege privind securitatea Mării Negre, a anunțat vineri, 28 iulie, Ambasada României în Statele Unite ale Americii.

Senatul a apobat legea care autorizează bugetul apărării - National Defense Authorization Act (NDAA). În cadrul NDAA a fost aprobat şi proiectul de lege „Black Sea Security Act”, printr-un amendament introdus de senatorii Jeanne Shaheen şi Mitt Romney, potrivit postării de pe pagina de Facebook a Ambasadei României la Washington.

”Prin acest demers, Senatul Statelor Unite confirmă statutul Mării Negre de regiune de importanţă geostrategică critică şi deschide calea unei noi ere a angajării SUA în zonă. De asemenea, Senatul american exprimă, în premieră, prin aprobarea legii menţionate, susţinerea puternică pentru un angajament comprehensiv al SUA în regiunea Mării Negre, împreună cu aliaţii şi partenerii, în domenii strategice precum: securitate şi apărare, economie, energie sau rezilienţă democratică.

În calitate de aliat și partener strategic al 🇺🇸 SUA, precum și de ancoră în regiune, România a susținut constant, consecvent și pro-activ întărirea angajamentului american la Marea Neagră, cu efecte pozitive în direcția securității și prosperității țării noastre și a regiunii”, a precizat Andrei Muraru, ambasadorul României în Statele Unite.

Potrivit sursei citate, proiectul de lege privind bugetul Statelor Unite aprobat de Senat urmează să fie mediat, în continuare, în cursul lunii septembrie, cu versiunea legii aprobată deja în Camera Reprezentanților.

”Amintim că, un proiect de lege similar Black Sea Security Act se află în procedură legislativă și în Camera Reprezentanților, ceea ce oferă perspective favorabile pentru ca și textul acestuia să fie preluat în cursul procedurii de mediere în versiunea finală a NDAA care va fi trimisă spre promulgare Președintelui SUA”, a mai transmis ambasada.

Ciucă: ”Vom beneficia de o prezenţă americană întărită”

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat că România va beneficia de o prezenţă americană întărită, după ce Senatul SUA a adoptat proiectul de lege privind securitatea regiunii Mării Negre.

„Salut adoptarea de către Senatul SUA a proiectului de lege privind securitatea regiunii Mării Negre. Actul normativ confirmă interesul american pentru stabilitatea şi securitatea acestei zone de importanţă geostrategică. Vom beneficia, astfel, de o prezenţă americană întărită şi de sprijin în domenii precum apărare, economie, energie sau consolidarea democraţiei şi a statului de drept, la care se pot alătura şi alţi parteneri euro-atlantici”, a scris Nicolae Ciucă, vineri, pe Facebook.

Liderul PNL a mai spus că „pentru România, efectele acestui demers al Statelor Unite ale Americii se vor vedea în consolidarea securităţii naţionale şi în accentuarea şi diversificarea oportunităţilor economice, aspecte care vor contribui la un impuls pentru dezvoltare şi creştere a nivelului de bunăstare”.

Ciolacu: ”Decizia evidențiază rolul României”

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat că decizia Senatului SUA arată interesul administraţiei americane pentru regiune şi evidenţiază rolul României în acest context.

„Veşti foarte bune pentru aprofundarea legăturilor de securitate şi economicce în regiunea Mării Negre. Salut evoluţiile privind legea care autorizează bugetul apărării NDAA (National Defense Authorization Act - n.r.) şi Strategia de securitate a Mării Negre a SUA. Ambele ilustrează interesul comun Congresului, Senatului SUA şi administraţiei americane pentru regiune şi evidenţiază rolul României în acest context”, a scris Marcel Ciolacu, pe Twitter.

Great news for deepening security and economic ties within the #BlackSea region.

I welcome the evolutions on #NDAA & U.S. Black Sea Security Strategy. Both illustrate the common interest of @congressdotgov, US Senate & 🇺🇸Administration for the region & highlight 🇷🇴's role.