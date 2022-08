Mister descifrat la Marea Piramidă din Egipt: Descoperire după 4.500 de ani VIDEO

Piramidele de la Giza din Egipt constituie unul dintre cele mai emblematice monumente culturale din lume și ele au fascinat omenirea de mii de ani. Un mister legat de construcția de la Marea Piramidă a lui Khufu a fost descifrat acum de arheologii francezi și egipteni, care au descoperit existența unui canal ce lega Nilul de platoul din Giza, facilitând transportul blocurilor masive de piatră necesare ridicării impresionantei structuri.

Trebuie subliniat faptul că uriașele bucăți de rocă, în număr de 2,3 milioane, au fost aduse de la mare distanță pe barje și apoi ridicate până în vârful piramidei, în urmă cu 4.500 de ani, fără o tehnologie modernă, dar cu o precizie uluitoare, potrivit Science Alert.

Noul studiu efectuat de arheologii de la Universitățile Aix Marseille și Jean Jaures Toulouse, ambele din Franța, și colegii lor din Egipt, a fost publicat în revista Proceedings of the National Academy of Sciences din Statele Unite, pe 29 august 2022.

Analiza experților arată că, condițiile de mediu favorabile din acea vreme, când a fost ridicată Marea Piramidă, au permis construcția, folosind un braț antic al Nilului, care a servit drept o cale navigabilă pentru transportul blocurilor de piatră.

”Pentru a edifica piramidele, mormintele și templele de pe platou, se pare că inginerii egipteni au profitat de fluviul Nil și de inundațiile sale anuale, utilizând un sistem ingenios de canale și bazine, care formau un complex portuar la poalele platoului Giza”, a spus geograful Hader Sheisha de la Universitatea Aix-Marseille din Franța, autorul principal al studiului.

”Cu toate astea, există puține dovezi de mediu cu privire la când, unde și cum au evoluat aceste peisaje antice de la Giza”.

Complexul portuar despre care arheologii presupuneau până acum că l-au folosit egiptenii pentru transportul blocurilor de piatră și a deservit piramidele lui Khufu, Khafre și Menkaure, se află în prezent la mai mult de 7 kilometri vest de fluviul Nil.

Săpăturile efectuate în jurul orașului Giza au adus dovezi semnificative ale straturilor de rocă care sunt în concordanță cu brațul antic al Nilului, care ar fi ajuns până spre baza piramidelor.

Cercetătorii au studiat mostre de polen fosilizate din zonă pentru a putea reconstitui imaginea mai detaliată a sistemului fluvial, așa cum a funcționat el în urmă cu mai bine de 4 milenii.

Astfel, arheologii au descoperit prezența unui canal de apă permanent care a tăiat câmpia inundabilă de la Giza și care s-a umflat cu mii de ani în urmă. ”Brațul Nilului de la piramida lui Khufu a rămas la un nivel ridicat în timpul domniilor faraonilor Khufu, Khafre și Menkaure, facilitând transportul materialelor de construcție către complexul de piramide de la Giza”, a spus Sheisha.