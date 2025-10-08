Marea Roșie a experimentat „unul dintre cele mai extreme evenimente ecologice de pe Pământ”

Un nou studiu geologic sugerează că Marea Roșie a trecut, în urmă cu aproximativ 6,2 milioane de ani, printr-unul dintre cele mai extreme evenimente ecologice din istoria planetei. Conform cercetării, marea a secat complet, transformându-se într-o zonă aridă și salină, înainte ca o inundație masivă să o umple din nou cu apă provenită din Oceanul Indian.

Concluziile au fost publicate de o echipă internațională de cercetători coordonată de Tihana Pensa, specialistă în geologie marină la Universitatea de Știință și Tehnologie Regele Abdullah din Arabia Saudită.

„Rezultatele noastre indică faptul că bazinul Mării Roșii a trecut printr-un eveniment ecologic extrem: secarea completă urmată de reumplerea rapidă cu apă marină în urmă cu aproximativ 6,2 milioane de ani. Inundația care a urmat a remodelat bazinul și a stabilit o legătură durabilă între Marea Roșie și Oceanul Indian”, a declarat Pensa pentru Live Science.

O mare care a dispărut

Marea Roșie s-a format în urmă cu circa 30 de milioane de ani, ca urmare a mișcării plăcilor tectonice africane și arabe. În primă fază, regiunea era presărată cu lacuri adânci, până când, acum circa 23 de milioane de ani, a fost invadată de apele Mării Mediterane.

Ulterior, acum circa șase milioane de ani, Marea Roșie a fost afectată de ceea ce geologii numesc „criza salinității” – o perioadă de aproximativ 640.000 de ani în care nivelul apei a scăzut dramatic, iar salinitatea a crescut considerabil, ducând la acumularea unor straturi de sare de până la doi kilometri grosime în anumite zone. Biodiversitatea marină a fost, în mare parte, eliminată.

Cercetarea recentă merge mai departe, sugerând că în acel interval Marea Roșie a secat complet, devenind o zonă deșertică acoperită cu sare. Acest episod s-a încheiat brusc, atunci când o inundație masivă a pătruns printr-un lanț vulcanic submarin care separa Marea Roșie de Golful Aden – un fenomen care a durat, potrivit estimărilor, mai puțin de 100.000 de ani.

Dovezi geologice și o inundație spectaculoasă

Pentru a susține această ipoteză, cercetătorii au analizat date seismice și foraje geologice efectuate sub fundul Mării Roșii. Aceștia au identificat o discontinuitate clară în straturile sedimentare – o suprafață unde sedimente mai vechi și înclinate sunt brusc acoperite de un strat orizontal, sugerând o întrerupere bruscă a depunerii, asociată cu uscarea completă a bazinului marin.

Datarea acestui eveniment a fost posibilă prin analiza izotopilor de stronțiu din straturile de rocă, care variază predictibil în timp, precum și prin examinarea fosilelor microscopice marine. Acestea lipsesc complet în intervalul 14 – 6,2 milioane de ani, dar reapar brusc imediat după acea perioadă – semn clar al revenirii apei și al refacerii ecosistemului marin.

„Revenirea apei și, odată cu ea, a vieții, a fost posibilă datorită pătrunderii Oceanului Indian prin pragul Hanish – un lanț de vulcani submarini situat la intrarea în Marea Roșie dinspre Golful Aden”, a explicat echipa de cercetători.

Potrivit acestora, inundația a fost atât de puternică încât a erodat un canion submarin de 320 de kilometri lungime și până la 8 kilometri lățime, vizibil și astăzi pe fundul mării. Acest traseu natural ar fi servit drept canal de reconectare între cele două mari întinderi de apă.

Un fenomen cu implicații pentru viitor

Studiul oferă nu doar o perspectivă asupra trecutului geologic al regiunii, ci și un cadru de referință important pentru înțelegerea modului în care schimbările climatice sau tectonice pot remodela ecosisteme întregi.

Cercetătorii sugerează că astfel de evenimente extreme, deși rare, au capacitatea de a reseta complet mediile marine – cu implicații majore pentru biodiversitate, salinitate, și conexiunile oceanice.

