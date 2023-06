Formula 1: scântei între piloții Mercedes în calificările pentru Marele Premiu al Spaniei

Olandezul Max Verstappen (Red Bull Racing) va pleca mâine din pole-position în Marele Premiu al Spaniei (ora 16.00).

Verstappen n-a avut rival în calificări, reușind un tur rapid încă de la prima ieșire pe circuit din sesiunea a treia.

Olandezul de la Red Bull, care domină campionatul, va fi urmat de Carlos Sainz (Ferrari) și Lando Norris (McLaren).

Pierre Gasly (Alpine) și Hamilton (Mercedes) ocupă următoarele locuri pe grilă.

Dezmăgirile calificărilor au fost Sergio Perez (locul 11), George Russell (12) și Charles Leclerc (19).

Russell a fost și protagonistul unui incident, el blocându-l pe coechipierul lui, Lewis Hamilton, care venea tare din urmă. Cei doi s-au și atins, fiind pe punctul de a ieși amândoi în decor.

QUALIFYING CLASSIFICATION

