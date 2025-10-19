Marele Premiu al SUA: Max Verstappen pleacă din pole-position. Cine transmite cursa din această seară

Max Verstappen, mereu excepţional pe circuitul din America, a obţinut al 47-a pole position din cariera sa şi va pleca din prima poziţie în grila de start a Marelui Premiu al Statelor Unite la Formula 1 de duminică.

Pilotul Red Bull l-a devansat pe Lando Norris (McLaren), în timp ce Oscar Piastri, liderul campionatului, a obţinut doar al şaselea timp.

Locul trei va fi ocupat de monegascul Charles Leclerc (Ferrari).

Olandezul Max Verstappen a câștigat și cursa sprint premergătoare Marelui Premiu al Statelor Unite, a 19-a din cele 24 de etape ale Campionatului mondial de Formula 1.

Verstappen, campion mondial en-titre, a plecat perfect în cursă, în vreme ce piloții McLaren, Lando Norris și Oscar Piastri, s-au acroșat din cauza australianului și au ieșit din competiție.

În clasamentul piloților, situația se prezintă astfel:

1. Oscar Piastri 336 de puncte

2. Lando Norris 314 puncte

3. Max Verstappen 281 de puncte

Marele Premiu al Statelor Unite va avea loc duminică, de la ora 22.00 (Antena 3).

Primele zece poziţii pe grila de start la Grand Prix-ul SUA de pe circuitul de la Austin:

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lando Norris (McLaren)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. George Russell (Mercedes)

5. Lewis Hamilton (Ferrari)

6. Oscar Piastri (McLaren)

7. Kimi Antonelli (Mercedes)

8. Oliver Bearman (Haas)

9. Carlos Sainz (Williams)

10. Fernando Alonso (Aston Martin).

Ads