Persoane neautorizate au deraiat un tren marfar în apropiere de Volgograd, în sud-vestul Rusiei, scriu marţi, 14 mai, agenţiile ruse de presă, relatează AFP.

O deraiere a unor vagoane a avut loc în Gara Kotluban (...), în regiunea Volgograd, după intervenţia unor persoane neautorizate, potrivit agenţiilor ruse de presă Tass şi RIA Novosti şi ziarului Izvestia.

#Russia. Several cars of a freight train derailed in the Volgograd region. According to Russian media, it was the result of a drone attack; according to authorities, the accident occurred due to "interference by unauthorized persons."

