Serialul ''The Crown'' se pregateste de un nou sezon, care va introduce personajele Lady Di si Margaret Thatcher

Diana intra in scena

Predarea stafetei

Sezonul al patrulea va fi lansat la 15 noiembrie pe platforma Netflix. Au fost confirmate alte doua sezoane avand fiecare cate sase episoade.Aceasta elaborata productie a lui Peter Morgan a triumfat atat de marcant, incat succesiunea personajelor sale seamana cu cea a unei familii regale.Astfel, dupa stralucitul debut al lui Claire Foy in rolul tinerei reginei Elisabeta, i-a venit randul actritei Olivia Colman, care a interpretat-o pe regina la maturitate si care la incheierea sezonului 4 se va desparti de acest rol, alaturi de colegul sau Tobias Menzies (printul Philip de Edimburg) si de Helena Bonham Carter (printesa Margaret).Insa inainte de a renunta la coroana, Olivia Colman a participat alaturi de colegii de platou la o conferinta de presa in care a dezvaluit cateva detalii ale viitorului sezon.Aparitia in intrigile palatului a printesei Diana, care s-a casatorit in 1981 cu printul Charles, marcheaza, potrivit lui Colman, un alt punct de ruptura intre traditie si modernizare in cadrul regalitatii britanice."Cred ca a fost un fel de catalizator al viitoarelor generatii prin incercarea sa de a face lucrurile in mod diferit", a spus ea. "Este interesant ceea ce stim acum despre Diana. A vedea cum evolueaza drama este un lucru tulburator", a adaugat actrita.Tobias Menzies povesteste despre intentiile reginei Elisabeta si ale printului Philip fata de printesa nou venita."Isi doresc ca fiul lor sa fie fericit. Dar isi doresc totodata ca ea sa il sustina pentru fiul lor, care intr-o zi va fi rege. Cineva care sa fie puternic in spatele lui si care sa-l ajute in acest rol. Exista un amestec fin intre familie si functia publica", a marturisit actorul.La randul ei, Helena Bonham Carter a dezvaluit ca in acest sezon exista "mari probleme" intre printul Charles si printesa Diana, inclusiv inainte de nunta."Casatoria cu un membru al familiei regale este un lucru complicat si nu doar emotional. Este nevoie de multa munca si de sentimentul datoriei. Iar printesa Margaret isi da seama ca Diana este prea tanara pentru acest rol", a spus ea.O Margaret Thatcher care da fiori"A fost destul de infricosator", a marturisit Olivia Colman, in rasetele colegilor ei, despre intalnirea cu personajul prim-ministrului Margaret Thatcher, interpretat de actrita Gillian Anderson, de nerecunoscut sub straturile de machiaj."O mare parte a muncii noastre se datoreaza extraordinarei echipe de machiaj si de coafura (...). Iar cu Margaret s-au depasit pe ei insisi. De cate ori o aveam in fata mea si mai ales cand lumina cadea in spatele lui Gillian, o vedeam pe Thatcher si trageam o sperietura. Era ca si cum as fi avut in fata spectrul ei...", a spus Colman."A fost distractiv", a precizat Bonham Carter pentru a mai destinde atmosfera."Din pacate era greu sa fim cu totii seriosi, chiar daca totul in jurul nostru emana mister si era ca si cum am fi avut o fantoma printre noi", a precizat ea.Actorii care se vor desparti de serial dupa acest sezon - Colman (va fi inlocuita de Imelda Staunton), Menzies (de Jonathan Pryce) si Bonham Carter (de Lesley Manville) - au reflectat la personajele pe care le-au interpretat si la cei carora le vor preda stafeta."Imelda este incredibila" in rolul reginei, a marturisit Colman. "Mi-e teama ca atunci cand o vor vedea in rolul Elisabetei, lumea va spune: Slava Domnului, e mult mai buna decat precedenta actrita...", a zis mai in gluma, mai in serios Coleman.La randul sau, Bonham Carter a asigurat ca despartirea de "The Crown" este foarte amara pentru ea. "Sunt foarte trista ca se sfarseste, insa era vremea ca personajul meu sa fie interpretat de altcineva (...). Este ca o cursa cu stafete, doar ca atunci cand predai stafeta, stii ca nu o vei mai primi inapoi", a incheiat ea.