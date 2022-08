Margherita de la Clejani, discurs halucinant la sediul Poliției: "Platourile înalte ale moralei sunt, de obicei, înconjurate de dealuri" VIDEO

Margherita de la Clejani a ţinut un discurs în faţa sediului Poliţiei, înainte de a fi audiată în dosarul bărbatului care a înţepat-o pe o stradă din Bucureşti.

Aceasta a explicat că ceea ce i s-a întâmplat reprezintă "o lecţie de viaţă", într-un discurs pe care îl avea scris pe o foaie.

"Faci ceea ce spune inima sau ce spune mintea? Aici vreau să ajung. Pentru asta am venit. Pentru că sunt o fiinţă umană şi consider că am dreptul la viaţă. Şi pericolele sociale sunt ilustrate uneori prin intermediul tinerilor. Exact aşa cum este şi cazul meu.

Nu am fost înţepată cu o lamă. Am fost înjunghiată, fraţilor, în zona inimii, de un bărbat pe care eu îl bănuiesc a fi criminal în serie pentru că nu sunt singura atacată şi care este încă în libertate.

Acum vreau să vorbesc despre problema răului. Platourile înalte ale moralei sunt, de obicei, înconjurate de dealuri. Iar pe dealuri vom găsi drumuri, multe dintre ele foarte înşelătoare.

Forma generală a sofismului drumului alunecos este cum nu se poate mai simplă: de la droguri, foamete, crime, cutremure, boli, mii de oameni fără viitor, vieţi tinere pierdute inutile, copii orfani, bătrâni murind în moduri îngrozitoare.

Acestea sunt într-adevăr provocările vieţii şi cred că am să vă fac acum şi aici să înţelegeţi cum exemplul meu poate fi o îndrumare morală pentru copiii dumneavoastră şi chiar pentru fiecare dintre voi.

Deci, să revenim la inimă, pentru că am fost înjunghiată în inimă. Şi la minte. Este omenesc să greşim, dar este diabolic să insistăm în greşeală. De aceea, lecţiile importante ale lumii m-au făcut să înţeleg chestiunile raţiunii. Bineînţeles, am fost consiliată de numeroşi psihologi, psihiatri, doctori, specialişti extraordinari cărora le mulţumesc din toată inima mea care este acum uşor afectată.

De asemenea, mulţumesc minunatei şi frumoasei mele familii pentru tot suportul şi toată dragostea pe care mi-au oferit-o dintotdeauna.

Nu în ultimul rând, mulţumesc mie pentru că sunt om şi am venit să vă ofer o lecţie de viaţă din care sunt convinsă că fiecare veţi avea ceva de învăţat. Am dreptul la viaţă, cred în Dumnezeu, şi acum merg să fac o declaraţie", a spus Margherita de la Clejani.