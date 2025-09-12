Margot Robbie a făcut furori într-o rochie complet transparentă. Cum arată vedeta de 35 de ani pe covorul roșu

Margot Robbie a captat toate privirile la premiera londoneză a filmului „Big Bold Beautiful Journey”, alegând o rochie de la Armani Privé care a strălucit în lumina reflectoarelor. La 35 de ani, actrița australiană revine în prim-planul evenimentelor hollywoodiene la doi ani după succesul mondial al „Barbie!”, demonstrând încă o dată gustul său impecabil pentru glamour.

Vedeta a optat pentru o creație din colecția Armani Privé primăvară 2025, transparentă și decorată cu cristale în motive florale și paisley, care îi evidențiau silueta tonifiată. Partea din spate a rochiei a atras cele mai multe atenții, fiind completată de lenjerie strălucitoare, asortată. Look-ul a fost completat minimalist, cu cercei cu diamante, un inel tip cocktail și sandale argintii, lăsând rochia să fie vedeta serii.

În aceeași zi, Robbie a fost fotografiată pe acoperișul hotelului Corinthia purtând un ansamblu inspirat de un design Thierry Mugler din 1998, demonstrând că stilul său evoluează constant, dar păstrează eleganța și glamourul modern caracteristic. Stilistul ei, Andrew Mukamal, continuă să îi creeze apariții memorabile, la fel cum a făcut pentru turneul de promovare „Barbie” din 2023.

În „A Big Bold Beautiful Journey”, Margot Robbie interpretează rolul lui Sarah, o femeie care îl întâlnește pe David, jucat de Colin Farrell, la o nuntă. De acolo, cei doi pornesc într-o aventură fantastică prin uși misterioase care îi duc în trecut, retrăind momente importante din viața lor.

Filmul explorează teme precum pierderea, singurătatea și căutarea speranței, îmbinând romantismul cu elemente de fantezie. Regizat de Kogonada, cu scenariul semnat de Seth Reiss și muzica compusă de Joe Hisaishi, filmul promite să fie „luminos și plin de speranță”, după cum a descris-o Robbie. Premiera este programată pentru 19 septembrie 2025.

