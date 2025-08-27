Maria Avram de la Insula Iubirii, reacție tranșantă la adresa criticilor: „Uneori par mai dură. Dar…”

Autor: Andrada Dumitrescu
Miercuri, 27 August 2025, ora 11:35
Oana Monea și Maria Avram FOTO: Captură video Youtube/ Insula Iubirii

După primele zile de reținere și de gânduri îndreptate spre parteneri, concurenții de la Insula Iubirii s-au relaxat treptat și au început să trăiască cu adevărat experiența, iar tensiunea emoțională a crescut considerabil.

Unul dintre cele mai discutate nume ale sezonului 2025 a fost Maria Avram, care a venit în competiție alături de soțul ei, Marius, fiind singurul cuplu căsătorit din această ediție. Prezența ei a stârnit reacții aprinse pe rețelele sociale, iar Maria a simțit nevoia să clarifice lucrurile pentru fanii săi și criticii care au judecat-o.

„Poate pentru mulți dintre voi par arogantă, rece sau plină de mine. Dar, adevărul este altul. Am trăit 11 ani într-o relație în care am crezut cu tot sufletul. Am luptat, am făcut compromisuri și am sperat la o familie liniștită, așa cum își dorește oricine. Eu nu am venit la emisiune să mă plâng sau să scot dedesubturi”, a scris Maria pe conturile sale de socializare.

Maria și Marius au trecut prin momente dificile după ce infidelitatea acestuia le-a zdruncinat relația, însă Maria a ales să acorde o a doua șansă mariajului lor.

„Eu știu cel mai bine prin ce am trecut și cum m-am simțit. Și da, uneori par mai dură. Dar asta vine din lipsuri, din oboseala de a duce totul pe umeri: muncă, casă, relație și propriile mele frici. (…) Când simți că nu ești suficient susținut, începi să te protejezi. Și atunci apare acea mască pe care mulți o judecă”, a adăugat Maria.

Când are loc finala Insula Iubirii 2025

Sezonul 2025 al Insula Iubirii se apropie rapid de final. În doar două săptămâni vom afla care dintre cupluri vor rămâne împreună și cine va pleca separat. Cele cinci perechi care vor trăi finala sunt Ella Vișan și Andrei Lemnaru, Maria și Marius Avram, Ionela Coșa și George, Cristian Pungă și Francesca, precum și Marian Grozavu și Bianca Dan.

Ultimele trei episoade vor fi difuzate în zilele de 1, 2 și 3 septembrie, promițând răspunsuri clare despre cum au gestionat participanții testul fidelității.

