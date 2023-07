Probleme de familie pentru Maria Ciobanu. Cu ce se confruntă cântăreața de 86 de ani, stabilită în America

Maria Ciobanu are probleme cu sotul FOTO facebook

Maria Ciobanu, una dintre vocile de aur ale muzicii populare românești, a împlinit 86 de ani și se află în America, la Los Angeles, unde s-a stabilit de ani buni.

Artista nu mai urcă pe scenă, cântând foarte rar doar pentru prieteni și familie, dar melodiile ei, ca “Lie, ciocârlie”, “Aurelu’ mamei…”, “Vântul de vară mă bate”, “Lângă poartă am un tei”, “Cei mai frumoși ani ai mei”, “Ce n-aș da să mai fiu mică” sau “Roată, roată…” vor rămâne în istoria folclorului românesc.

Maria Ciobanu obișnuia să vină anual în țară, dar în 2023 nu o va mai face, deoarece are mari probleme familiale.

"Mama este bine, vorbesc zilnic cu dânsa la telefon, este la Los Angeles. Mulțumim lui Dumnezeu că este bine, sănătoasă la aproape 86 de ani. În 2023 nu știu dacă va ajunge în țară pentru că soțul ei, Mircea Câmpeanu, a avut probleme de sănătate și nu cred că-și permite un zbor atât de lung, de peste 12 ore. La vârsta dânsului e destul de complicat, are și el 84 de ani. E destul de riscant, a avut mai multe complicații, i s-a pus și două stenturi la inimă. Știți cum e, de la un anumit timp se degradează mai ușor corpul. În concluzie, nu știu dacă mama va veni în această vară în țară, probabil, că am să o vizitez eu la Los Angeles", a dezvăluit Ionuț Dolănescu, fiul pe care artista îl are cu regretatul Ion Dolănescu.

