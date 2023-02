Cum a făcut o tânără din Iași aproape un milion de euro pe OnlyFans: “În esență, eu sunt chiar timidă!”

Tânăra din Iași și-a strâns o adevărată avere din fotografii și conținut destinat adulților, iar suma ajunge la aproape un milion de euro.

Ea spune că în esență, este o persoană timidă, dar că a avut norocul unei comunități mari pe Instagram și a faptului că a fost sinceră încă de la început.

Maria Constantin, 25 de ani, a lucrat ca ospătar pe litoral și apoi într-un casino. E pe OnlyFans din august 2020, iar debutul ei a fost fulminant. Ajunse să câștige câte 40.000 de euro pe lună din fotografiile pe care le posta.

„Consider că am avut și noroc, probabil am fost sinceră de la început și asta m-a ajutat foarte mult. Am spus tot ce fac și asta a contat la public. M-am temut la început, dar apoi am văzut că succesul vine așa și a fost ok”, a declarat Maria Georgiana, potrivit SpyNews.

Maria spune că mulți oameni vor să comunice cu ea, nu doar să vadă pozele și imaginile video și că a primit cereri de a sta de vorbă toată ziua.

„Vinzi o imagine, nu vinzi corpul. Plus că cine sunt eu pe online, nu sunt şi în viaţa reală. Mă refer la OnlyFans. Eu sunt foarte timidă. Mulţi pun eticheta foarte rapid. Eu cunosc fete care au făcut bani pe Only fără să se dezbrace. Eu, în realitate, chiar sunt foarte timidă”, mărturisea ea în urmă cu un an și jumătate.

În timp, câștigurile ei au început să mai scadă, deoarece fanii migrează de la un cont la altul, dar banii au fost suficient de mari pentru a-i schimba complet viața. A strâns aproape un milion de euro din OnlyFans, și-a luat o vilă în Iași și merge mai departe, ea fiind chiar o mică vedetă în showbizul românesc.

