Cum au fost umilite Maria Dragomiroiu și Sanda Ladoși în Germania: ”O aiureală totală, o degringoladă!”

Cântărețele Maria Dragomiroiu și Sanda Ladoși au susținut un concert în Germania, însă la întoarcere au trăit un coșmar pe aeroport.

După concertul susținut în fața românilor din Nurnberg, cele două artiste au fost întârziate timp de două zile din cauza unei defecțiuni la aeronava care urma să le readucă în țară.

”Ne-am urcat în avion. Când să plece, a apărut o eroare la computer și ne-a spus să așteptăm. Am așteptat în avion o oră și ceva. Nu mai puteam de cald, erau copii mici cu părinți și ne-au debarcat. Au spus că s-a anulat. Nu au dat de cap atunci și să ne ducem la hotel și să venim de dimineața la ora 5.

Am făcut așa. Am plecat și apoi ne-am trezit cu noaptea-n cap și am revenit la aeroport, să fim aici la ora 7. Și de atunci am urcat, am trecut din nou prin toate procedurile de control, am urcat în avion și când a pornit motoarele a apărut aceeași eroare.

Și iarăși ne-a coborât și suntem aici în aeroport și nimeni nu ne spune nimic. Suntem aici, nu putem ajunge acasă. E foarte obositor și nu e deloc ok să ne facă așa ceva. E umilitor. S-a mai întâmplat și alaltăieri, nu s-a putut zbura.

E o aiureală totală, o degringoladă! Nu știe nimeni dacă plecăm sau nu, suntem 148 de persoane, mulți cu copii mici', a spus Maria Dragomiroiu la un post de televiziune.

