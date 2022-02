Grapini: Bucurestiul are potential balnear. E apa termala in spatele Casei Presei

Ministrul pentru IMM si Turism, Maria Grapini, a ajuns si ea, la fel ca si predecesorul sau, Elena Udrea, sa vorbeasca despre potentialul balnear al Bucurestiului.

"Am discutat cu primarul Sorin Oprescu, pentru ca probabil dumneavoastra, presa, stiti, exista un potential balnear al Bucurestiului. Exista apa termala in spatele Casei Presei, e un strand acolo, care de mult timp e intr-un fel abandonat, din cauza neclaritatii proprietatii", a spus Grapini la Conferinta Internationala de Turism a Dunarii, potrivit Mediafax.

In ceea ce priveste planul asemanator anuntat in mandatul Elenei Udrea, ministrul Maria Grapini sustine ca, la acea vreme, au fost doar vorbe si ca nu s-a inceput niciun proiect in acest sens.

Udrea vrea centru balnear la Bucuresti

"Nu stiu ce a spus doamna Udrea, pentru ca a spus pe mandatul ei. Stiu ce a facut, eu n-am gasit nimic din mandatul ei pe balnear in Bucuresti. Eu am facut un grup de lucru cu directia mea de strategie si cu domnul primar general Oprescu. Pe balnear, ar trebui facut acolo unde este sursa de apa balneara, sa clarificam odata situatia proprietatii, sa vedem daca proprietatea poate trece in administrarea primariei sau a primariei de sector", a mai spus Grapini.

In ianuarie 2009, Elena Udrea sustinea ca doreste sa transforme Bucurestiul intr-o destinatie de turism balnear prin amenajarea unor stranduri cu apa termala in nordul orasului.