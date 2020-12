Grapini ameninta ca da Times New Roman in judecata daca nu dezmint gluma despre orgia de la Bruxelles

"Daca nu veti sterge aiureala postata si nu veti dezmiti va voi da in judecata! Stiti bine ca exista lege pentru stiri false!", a postat joi, 3 decembrie, Maria Grapini pe pagina de Facebook a publicatiei amintite. Fanii paginii au atacat-o pe aceasta pentru greseala de scriere din comentariu postat.Grapini face referire la articolul publicat sub titlul "La orgia gay din Bruxelles era si Grapini, care a inteles ca e concert de orga", care, in mod evident, era un articol de umor.Reamintim ca la Bruxelles cel putin 20 de barbati goi - inclusiv mai multi diplomati - au fost descoperiti la o adunare ce a avut loc deasupra unui bar gay din centrul orasului. Publicatia belgiana La Derniere Heure a descris petrecerea drept o "orgie".Un eurodeputat ungar al partidului premierului Viktor Orban a recunoscut marti ca demisia sa din Parlamentul European a avut legatura cu participarea la o petrecere clandestina la Bruxelles, despre care media au relatat ca a fost o "orgie", incalcand restrictiile anti-COVID aflate in vigoare, relateaza AFP.Cand autoritatile au ajuns la fata locului, ar fi incercat sa fuga pe acoperis, dar fara folos. A invocat imunitatea parlamentara, motiv pentru care a fost implicat si Ministerul Afacerilor Externe.In afara de nerespectarea masurilor legate de pandemie, Jozsef Szajer, in varsta de 59 de ani, este acuzat si de incalcarea legislatiei privind drogurile. El da asigurari insa intr-un comunicat ca nu a consumat droguri , dar recunoaste ca la fata locului politia a gasit pastile de ecstasy.CITESTE SI: Cine este europarlamentarul prins la o orgie sexuala de proportii in Bruxelles. Sotia lui este judecator