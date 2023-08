A fost ispita supremă la Insula Iubirii, acum a încercat să își ia viața. "Am recurs la un gest extrem"

Vedeta Antenei 1 a acuzat faptul că a fost denigrată și înjosită de echipa de producție și a luat mai multe pastile. Maria Ilioiu, cea care s-a remarcat la Insula iubirii ca ispita supremă, a lasat un atac dur la adresa Antenei 1.

Maria Ilioiu a fost ispită la Insula Iubirii în sezoanele 2, 3, 4, 5 și acum, în cel mai recent sezon. Când concurenții au avut posibilitatea de a elimina o ispită, Maria Ilioiu a fost trimisă acasă.

În urmă cu puține zile, ea a postat un videoclip pe Instagram în care spune că a luat pastile și că a fost denigrată de echipa Antenei 1. Maria Ilioiu a ajuns la secția de psihiatrie a Spitalului Opregia, fiind recent externată.

„Am ieșit din spital și mă simt din ce în ce mai bine. Nu-mi vine să cred prin ce am trecut… Vă mulțumesc din suflet pentru toate mesajele voastre și chiar am simțit sprijinul vostru și mai ales că rugăciunile au fost ascultate… Apreciez că ați fost lângă mine și cu un sfat sau gânduri bune. Sunt un om care a simțit că viața îl depășește… M-ar ajuta enorm să vă gândiți că sunt bine din nou, ca să-mi revin mai repede și să vă pot spune exact de ce am recurs la un asemenea gest extrem…

Vă iubesc din suflet, oamenii mei frumoși și promit să vă țin la curent cu starea mea.”, a scris Maria Ilioiu pe Instagram.

Ce a mărturisit ea înainte de a ajunge la spital

“Am avut foarte multe supărări în viața asta. Vorbesc foarte, foarte greu pentru că am luat pastile, sper că am luat destule. Mi s-a luat de mizeriile vieții. Antena 1, Insula Iubirii m-a denigrat și m-a pus în niște ipostaze cum n-am fost pusă niciodată.

Am fost umilită, înjosită, denigrată, dacă ați ști voi prin câte am trecut la filmări și câte mizerii mi-au făcut. N-am putut să spun”, a spus Maria Ilioiu pe rețelele sociale

