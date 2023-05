Anghel Iordănescu va fi bunic pentru a șasea oară: fiica cea mică a Generalului, pregătită de naștere FOTO

Fostul selecționer Anghel Iordănescu are cinci nepoți, însă în curând va sărbători venirea pe lume a încă unui nepot.

Maria Iordănescu, fiica fostului selecționer, este pregătită să aducă pe lume primul ei copil. "Ready when you are (n.r. - Gata când ești și tu)", a scris Maria Iordănescu pe Instagram.

Anghel Iordănescu are deja cinci nepoți. "Am trei de la Edi, unul de la Andrei, unul de la Alexandru. Vine la Maria acum al șaselea, o să urmeze și al șaptelea. Sunt un om bogat. Mă refer la copii și nepoți", a spus Generalul la DigiSport.

Iordănescu a împlinit recent 73 de ani. "Cel mai frumos moment a fost când am debutat la Steaua. Ca să fiu sincer până la capăt, am jucat un meci cu Politehnica Iași pe stadionul Republicii, am intrat și ne-a bătut Iașiul la București. Următorul meci am jucat la Ploiești, am fost titular și scuzați-mi expresia, am fost caz de targă. Cred că am fost cel mai slab de pe teren. Dar apoi au venit și meciurile bune", a spus Iordănescu.