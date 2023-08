Clipe dramatice la US Open. Favorita care a izbucnit în plâns: ”Nu știu ce e în neregulă cu mine” VIDEO

Turneul US Open, ultimul Grand Slam al anului, a debutat luni la New York cu o mare surpriză pe tabloul feminin, o jucătoare din Top 10 mondial fiind trimisă prematur acasă.

Astfel, Maria Sakkari din Grecia (8 WTA, cap de serie 8) a fost eliminată fără drept de apel de iberica Rebeka Masarova (71 WTA), care s-a impus cu 6-4, 6-4, meci care a durat o oră și jumătate.

La conferința de presă, Maria Sakkari a cedat nervos și a izbucnit în lacrimi.

"Cele două înfrângeri anterioare cu siguranță au jucat un rol, am fost foarte emoționată, nu știu ce voi face, chiar nu știu... Poate ar trebui să iau o pauză, sufăr pe teren. Nu pot lua o decizie acum, e greu. Nu am mintea limpede. Am avut emoții, dar am început bine.

Nu știu ce e în neregulă cu mine. Eram condusă cu 4-1, nu jucam foarte bine, dar am făcut ce trebuia să fac. Am continuat să fiu neliniștită, dar nu era ca și cum mi-aș fi pierdut mințile. Nu pot să-mi explic. Este foarte neplăcut pentru mine", a afirmat Maria Sakkari.

"Quizás tenga que tomarme un descanso. Estoy sufriendo en la cancha pero no puedo tomar una decisión ahora. Mi mente no está clara. Siento que estoy haciendo un gran esfuerzo, especialmente del lado psicológico" ✍️ Maria Sakkaripic.twitter.com/H9sla3gb6r — Set Tenis (@settenisok) August 28, 2023

