Maria Sakkari, cap de serie numărul 8, a fost eliminată miercuri de rusoaica Elina Avanesyan în turul 2 al turneului de grand slam Australian Open.

Avanesyan, locul 74 mondial, s-a impus în două seturi, scor 6-4, 6-4. Meciul a durat 1 oră şi 44 de minute.

Jucătoarea în vârstă de 21 de ani o va înfrunta pe sportiva ucraineană Marta Kostyuk (locul 37 WTA) în al treilea său meci din carieră la Melbourne.

Kostyuk a trecut în turul doi de favorita 25, sportiva belgiană Elise Mertens, scor 5-7, 6-1, 7-6 (6).

În schimb, Maria Sakkari își continuă seria de Grand Slam-uri dezastruoase, după ce în 2021 a jucat în semifinale la US Open.

Maria Sakkari:

- 8 consecutive Grand Slams losing in the first week

- 4 consecutive Grand Slams losing in 1st or 2nd rounds

Her Slam results since making the 2021 US Open semifinals:

R4

R2

R3

R2

R3

R1

R1

R1

R2

She was a top 10 seed in all those events. pic.twitter.com/gTNACgjrWj