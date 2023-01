Maria Sakkari, scoasă din minți la Australian Open: "Dacă mai zbiară o dată în fața mea..." VIDEO

Jucătoarea elenă Maria Sakkari a avut o partidă extrem de dificilă în turul al doilea la Australian Open.

Ea a fost chinuită serios de rusoaica Diana Shnaider, 18 ani, venită din calificări.

Shnaider se bucura ostentativ la anumite puncte, cu pumnul în aer și voce tare, ceea ce a enervat-o pe Sakkari. "Dacă o dată mai strigă în fața mea, o dată dacă mai strigă...voi vorbi cu supervizorul", i-a transmis Sakkri arbitrului.

Până la urmă jucătoarea din Grecia s-a impus cu 3-6, 7-5, 6-3.

Sakkari annoyed by Shnaider "she screams one more time in my face I'll call supervisor".

Well if it's not hinderance... pic.twitter.com/0UAh3hpuoM