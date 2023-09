S-a încheiat unul dintre cele mai importante turnee din tenis: cine a pus mâna pe trofeu

Jucătoarea greacă de tenis Maria Sakkari a câştigat turneul WTA 1.000 de la Guadalajara (Mexic), dotat cu premii totale de 2.788.468 de dolari, în finala căruia a învins-o în două seturi, 7-5, 6-3, pe Caroline Dolehide din Statele Unite.

Sakkari, numărul 9 mondial şi a doua favorită a competiţiei, s-a impus după o oră şi 43 de minute de joc în faţa lui Dolehide (locul 111 WTA), care o eliminase în semifinale pe compatrioata sa Sofia Kenin, fostă campioană la Australian Open.

În vârstă de 28 de ani, Maria Sakkari nu a pierdut niciun set pe parcursul turneului mexican, la care a disputat şi anul trecut finala (pierdută în faţa americancei Jessica Pegula).

Grecoaica şi-a trecut cu această ocazie în palmares al doilea titlu din cariera sa, după cel obţinut la Openul Marocului în 2019.

Caroline Dolehide a disputat, la 25 de ani, prima finală WTA din cariera sa.

