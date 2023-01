"Un blestem ciudat" lovește la Australian Open: ce s-a întâmplat cu jucătorii din documentarul Netflix

Maria Sakkari, din Grecia, a părăsit și ea tabloul feminin de la Australian Open.

A șasea favorită a turneului a fost învinsă de Zhu Lin, din China, aflată la prima ei prezență în turul trei al unui Grand Slam.

Zhu Lin, locul 87 WTA, a câștigat cu 7-6 (3), 1-6, 6-4.

Eliminarea Mariei Sakkari completează tabloul jucătorilor prezentați în documentarul Netflix care au avut de suferit la Melbourne. Dintre cei 10 jucători care au fost protagoniști în Break Point doar Felix Auger Alliasime mai e în cursă.

"Blestemul Netflix e real", a comentat un cunoscut jurnalist de tenis, Jose Morgado.

Zhu Lin, playing the 3rd round of a Slam for the first time, is... into the last 16, after beating #6 Maria Sakkari 7-6 (3), 1-6, 6-4.

The Netflix curse is real. Only Felix Auger-Aliassime made the 2nd week in Melbourne. pic.twitter.com/5gBKdoHDGq