Ce legatura are Maria Sakkari, semifinalista la Roland Garros, cu Romania

Swiatek locul 9 WTA, a fost invinsa de Maria Sakkari, ocupanta locului 18 in lume cu 6-4, 6-4.Sakkari devine prima tenismena din Grecia care ajunge in semifinalele unui turneu de Grand Slam si azi poate ajunge chiar in ultimul act al competitiei.Un fapt mai putin stiut este ca ascensiunea Marie Sakkari a inceput acum doi ani, cand ea era antrenata de romanul Andrei Pavel Meciul Barbora Krejcikova - Maria Sakkari este a doua semifinala a zilei de azi de la Roland Garros (dupa 17.30, pe Eurosport 1 si Eurosport Player).In prima partida din "careul de asi" la feminin se infrunta Zidansek si Pavyuchenkova (ora 16.00).