Prima experiență WTA a Mariei Sara Popa: "O oportunitate uimitoare! Am ajuns la 3 noaptea"

După mai bine de patru săptămâni de la ultimul meci oficial, Maria Sara Popa (18 ani, 588 WTA) a mers în Grecia pentru a evolua în trei turnee ITF, pe zgură. Pe ultima sută de metri a luat o decizie riscantă și s-a întors în România pentru Transylvania Open (n.r. suprafață hard, în sală), văzând mai multe retrageri de ultim moment.

S-a strecurat pe tabloul de calificări și a dat tot ce a putut la prima experiență într-un turneu de asemenea calibru, ajungând în Cluj-Napoca la 3 noaptea, cu 12 ore înaintea meciului. A pierdut cu 2-6 6-2 4-6 în fața Anastasiyei Soboleva (19 ani, 328 WTA). Iată ce a avut de spus, într-un interviu acordat freelancer-ului Daniel Radu:

Bună, Maria. Cum a fost prima ta experiență într-un turneu WTA 250?

Bună! Pentru mine a fost o oportunitate uimitoare să joc primul meu WTA 250 chiar în România. A fost minunat să am publicul de partea mea. Am simțit căldura pe care mi-o transmiteau.

Au existat și emoții din acest punct de vedere, ținând cont de anvergura evenimentului?

Nu am avut emoții în fața publicului, deoarece am mai jucat și la București (n.r. WTA 125 Țiriac Foundation Trophy, un turneu de o categorie inferioară unde a ajuns din calificări până în "optimi") și mi-a plăcut foarte mult. Mă simt foarte bine când văd că vin oameni la meciurile mele!

Ai avut timp să te acomodezi, după drumul anevoios?

Aproape că nu am avut timp nici să mă antrenez. A fost totul prea din scurt. Am ajuns la Cluj la 3 noaptea, iar la ora 13:30 am intrat 30 de minute să bat mingea cu tatăl meu, care îmi este și antrenor, pentru a mă încălzi pentru meci.

Cum ai descrie meciul în sine?

A fost un meci bun. Am avut multe oportunități să mă calific în turul doi, dar poate și din cauza faptului că nu m-am mai antrenat timp de două săptămâni (n.r. din pricina unei accidentări) mi-am ieșit puțin din mână si am ratat ocaziile importante.

Ce consideri că ți-ar lipsi să te apropii de tenismenele mult mai titrate care evoluează acum pe tabloul principal?

Să am mai multă încredere in jocul meu.

Cu ce gânduri ai rămas după meci și ce impresie ți-a lăsat Transylvania Open?

Per total, eu cred ca a fost un meci bun și o experiență frumoasă. Mi-a plăcut în mod special terenul. Este un turneu foarte frumos și foarte bine organizat. Fiecare persoană încearcă să te ajute.

Jucătoarea noastră s-a întors în Grecia, la Heraklion, pentru celelalte două întreceri ITF în cadrul cărora urmează să participe. Elevă a Liceului cu Program Sportiv "Mircea Eliade" din București, Maria Sara Popa (n. 29 iulie 2005) a ocupat primul loc în ierarhia Tennis Europe U14 în mai 2019, locul 9 în ITF Women's World Tennis Tour Rankings în aprilie 2022, iar acum este printre cele mai tinere douăzeci de jucătoare din lume clasate în Top 600 WTA.

Foto Credit: Neal Trousdale / OpenTenis.ro

