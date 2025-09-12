Victorie pentru singura româncă rămasă în cursa pentru trofeu! Meci în sferturi cu principala favorită

Maria Sara Popa FOTO Daniel Radu

Maria Sara Popa este singura jucătoare română de tenis care a atins sferturile de finală ale turneului ITF (W75) de la București, găzduit de Centrul Național de Tenis Simona Halep și dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, după ce a învins-o pe elvețianca Jenny Duerst, a opta favorită, cu 6-3, 2-6, 6-4.

În sferturi, Popa va juca împotriva grecoaicei Despina Papamichail, principala favorită.

Popa (20 ani, 592 WTA) a câștigat singurul său meci anterior cu Papamichail (32 ani, 222 WTA), anul trecut, în primul tur la Chiasso (W15), cu 5-7, 7-5, 7-6 (7/3).

Tot joi, Elena Ruxandra Bertea a fost învinsă în optimi de Papamichail cu 6-3, 2-6, 6-2, iar burundeza Sada Nahimana, a doua favorită, a trecut de Oana Georgeta Simion cu 6-2, 7-5.

Rezultatele înregistrate joi:

simplu, optimi de finală

Despina Papamichail (Grecia/N.1) - Elena Ruxandra Bertea 6-3, 2-6, 6-2

Maria Sara Popa - Jenny Duerst (Elveția/N.8) 6-3, 2-6, 6-4

Lina Gjorcheska (Macedonia de Nord/N.4) - Noemi Basiletti (Italia) 3-6, 6-3, 6-4

Laura Hietaranta (Finlanda) - Iulia Avdeeva (Rusia/N.5) 6-3, 7-6 (7/4)

Lilli Tagger (Austria) - Tessa Johanna Brockmann (Germania/N.7) 6-4, 6-7 (4/7), 6-0

Lisa Pigato (Italia) - Lia Karatanceva (Bulgaria/N.3) 3-6, 6-3, 6-2

Mia Ristic (Serbia/N.6) - Nina Vargova (Slovacia) 4-6, 6-2, 6-3

Sada Nahimana (Burundi/N.2) - Oana Georgeta Simion 6-2, 7-5

#maria sara popa, #ITF, #tenis, #centrul national simona halep, #Despina Papamichail , #stiri tenis
