Victorie pentru singura româncă rămasă în cursa pentru trofeu! Meci în sferturi cu principala favorită

Maria Sara Popa este singura jucătoare română de tenis care a atins sferturile de finală ale turneului ITF (W75) de la București, găzduit de Centrul Național de Tenis Simona Halep și dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, după ce a învins-o pe elvețianca Jenny Duerst, a opta favorită, cu 6-3, 2-6, 6-4.

În sferturi, Popa va juca împotriva grecoaicei Despina Papamichail, principala favorită.

Popa (20 ani, 592 WTA) a câștigat singurul său meci anterior cu Papamichail (32 ani, 222 WTA), anul trecut, în primul tur la Chiasso (W15), cu 5-7, 7-5, 7-6 (7/3).

Tot joi, Elena Ruxandra Bertea a fost învinsă în optimi de Papamichail cu 6-3, 2-6, 6-2, iar burundeza Sada Nahimana, a doua favorită, a trecut de Oana Georgeta Simion cu 6-2, 7-5.

Rezultatele înregistrate joi:

simplu, optimi de finală

Despina Papamichail (Grecia/N.1) - Elena Ruxandra Bertea 6-3, 2-6, 6-2

Maria Sara Popa - Jenny Duerst (Elveția/N.8) 6-3, 2-6, 6-4

Lina Gjorcheska (Macedonia de Nord/N.4) - Noemi Basiletti (Italia) 3-6, 6-3, 6-4

Laura Hietaranta (Finlanda) - Iulia Avdeeva (Rusia/N.5) 6-3, 7-6 (7/4)

Lilli Tagger (Austria) - Tessa Johanna Brockmann (Germania/N.7) 6-4, 6-7 (4/7), 6-0

Lisa Pigato (Italia) - Lia Karatanceva (Bulgaria/N.3) 3-6, 6-3, 6-2

Mia Ristic (Serbia/N.6) - Nina Vargova (Slovacia) 4-6, 6-2, 6-3

Sada Nahimana (Burundi/N.2) - Oana Georgeta Simion 6-2, 7-5

