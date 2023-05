Maria Șarapova l-a eclipsat pe Max Verstappen la Monaco. Imagini spectaculoase FOTO

Pilotul olandez Max Verstappen a câştigat duminică Marele Premiu de la Monaco, impunându-se în faţa lui Fernando Alonso.

Max Verstappen (Red Bull) a câştigat pentru a doua oară la Monte Carlo, în timp ce Fernando Alonso (Aston Martin) s-a clasat pe locul al doilea, iar Esteban Ocon (Alpine Renault) a încheiat pe poziţia a treia, furnizând surpriza cursei.

Lewis Hamilton (Mercedes) a fost al patrulea, Charles Leclerc (Ferrari) a terminat pe locul 6, iar Sergio Perez (Red Bull) a avut probleme, încheind pe locul 16.

Max Verstappen se află la al patrulea Mare Premiu câştigat în acest sezon, el fiind şi lider în clasamentul general al piloţilor, cu 144 de puncte. Pe locul al doilea este mexicanul Sergio Perez (Red Bull), cu 105 puncte, iar pe locul 3 se află Fernando Alonso, cu 93 de puncte.

Cursa de la Monaco a fost urmărită de la fața locului și de fosta mare tenismenă Maria Șarapova, rusoaica profitând de ocazie pentru a se fotografia în compania campionului Max Verstappen.

A very different version of the French Open Sunday I’m used to 👀😅 pic.twitter.com/Be0tkYBzio