Maria Șarapova și-a reîntâlnit ”coșmarul”. Serena Williams a bătut-o de 19 ori la rând!

Autor: Teodor Serban
Luni, 25 August 2025, ora 12:49
Rusoaica Maria Șarapova a intrat în panteonul gloriilor tenisului, Hall of Fame, în cadrul unei ceremonii în care a fost omagiată de fosta sa adversară, americanca Serena Williams, potrivit site-ului WTA.

Această recunoaștere vine să recompenseze o carieră marcată de cinci titluri de Mare Șlem, de statutul de primă jucătoare rusă care devine lider al clasamentului WTA și de o rivalitate memorabilă cu Serena Williams.

Șarapova a erupt în tenisul profesionist feminin în 2004, la doar 17 ani, când a reușit să o învingă pe Williams în finala de la Wimbledon, cucerind primul său trofeu major.

Această victorie părea să marcheze începutul unei mari rivalități între cele două jucătoare, însă lucrurile nu au stat chiar așa, americanca impunându-se în 19 meciuri consecutive, inclusiv trei finale de Grand Slam și meciul pentru medalia de aur la Jocurile Olimpice din 2012.

În total, Serena Williams a învins-o pe Șarapova în 20 dintre cele 22 de confruntări cu rusoaica, această dominație fiind evidențiată și de numărul mult mai mare de titluri de Mare Șlem cucerite de jucătoarea din Statele Unite (24).

Cu toate acestea, între cele două a existat o anumită rivalitate care le-a legat carierele timp de mai bine de un deceniu, lucru recunoscut și de Șarapova în discursul său.

''Am dat totul pe teren în fiecare meci. Amândouă uram să pierdem mai mult decât orice altceva. Amândouă știam că cealaltă era cel mai mare obstacol dintre noi și trofeu. Așa am reușit să ajungem până aici'', a spus rusoaica.

Williams a recunoscut la rândul ei că Șarapova a făcut-o să dea ce e mai bun din ea. ''Indiferent ce slăbiciune avea în meciul precedent, era bine să crezi că acela va fi punctul ei forte data viitoare. A fost neobosită în a se perfecționa'', a subliniat americanca.

În afara rivalității de pe teren, poveștile lor aveau fundamente izbitor de similare. Amândouă au fost modelate de tați care au avut o încredere extraordinară în fiicele lor și de sacrificii timpurii care le-au definit parcursul. În ultimii ani, ele s-au intersectat adesea, nu pe teren, ci la Gala Met sau la evenimente de modă, unde au descoperit o relație pe care rivalitatea sportivă anterioară o ascundea.

