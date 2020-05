Maria Sharapova, criticata dur de o tenismena: Nu mai e idolul meu! Cine stie unde era fara Meldonium

Ziare.

Daca la inceputul carierei spunea ca rusoaca este idolul sau, sportiva in varsta de 25 (fost nr. 48 WTA ) afirma ca nu mai poate avea incredere intr-o jucatoare prinsa dopata."Sharapova nu mai este idolul meu! Mi-am schimbat parerea despre ea deoarece nu a revenit in top fara Meldonium. Nu stiu daca ar fi ajuns atat de sus daca nu apela la aceasta substanta. Cine stie unde era fara Meldonium", a spus Carina Witthoft in podcastul Tennis Advantage.Maria Sharapova a fost suspendata timp de 15 luni dupa ce a picat un test antidoping la Australian Open 2016.Rusoaica a sustinut ca a consumat Meldonium din greseala, deoarece nu a verificat un mail in care era informata ca substanta este interzisa.Dupa revenirea in tenis, Sharapova a avut rezultate foarte slabe si s-a retras la inceputul acestui an din tenis.C.S.