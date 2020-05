Mariei Sharapova i s-a cerut un ajutor de urgenta din Rusia: "Masha, numai tu ne poti ajuta!"

Ziare.

Fosta lidera mondiala WTA , de 5 ori castigatoare de turnee de Mare Slem, Sharapova si-a anuntat retragerea sa definitiva din tenis la 33 de ani, la inceputul acestui an.Acum, jucatoarea de tenis Elena Vesnina, si ea tot de 33 de ani, a rugat-o in mod public pe Sharapova sa o ajute pentru construirea unei academii de tenis la Sochi."Nu inteleg de ce nu exista nicio Academie de tenis in Sochi. E un loc ideal pentru pregatirea tinerilor. In noiembrie sunt 18-20 de grade. Acum sunt la Moscova si aici nu s-a oprit caldura inca, e foarte frig, in timp ce la Sochi sunt 28 de grade si te poti antrena fara probleme in aer liber.Vreau sa o atrag si pe Sharapova in acest proiect, dar intrebarea e daca si ea va fi de acord. Toate afacerile ei sunt in SUA si stiu ca vine foarte rar in Rusia. Dar trebuie sa o sunam si sa ii spunem clar - Masha, avem nevoie de o Academie la Sochi, avem nevoie de ajutorul tau, numai tu ne poti ajuta - ", puncta Vesnina intr-un interviu pentru cei de la GoTennis.Sharapova, desi nascuta in Siberia, s-a mutat la Sochi de mica si acesta e locul in care a inceput sa practice sportul alb, urmand ca de aici sa plece in SUA, la academia de tenis a lui Nick Bolettieri.Vesnina s-a retras temporar din tenis in 2018 dupa ce a ramas insarcinata, iar acum vrea sa se ocupe de acest proiect de pe malul Marii Negre.D.A.