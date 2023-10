Reactia Mariei Sharapova dupa victoria in fata Mihaelei Buzarnescu de la Madrid

Rusoaica Maria Sharapova a vorbit despre victoia pe care a obtinut-o in fata Mihaelei Buzarnescu in primul tur al turneului de la Madrid.

Sharapova a spus ca a intalnit o adversara foarte buna, dar s-a aratat multumita de jocul sau.

"Cred ca am facut un progres mare fata de precedentele meciuri. A fost dificil, am intalnit o jucatoare foarte buna in primul tur. Vreau sa castig meciuri, dar vreau sa o fac pe calea cea dreapta. Vreau sa castig facand progres. Cred ca mi-am imbunatatit mult jocul si capitolele care nu functionau bine in ultimele luni.

In acest an nu cred ca am returnat prea bine, dar cu Mihaela am fost mai agresiva. Vreau sa muncesc in continuare, sa pastrez aceeasi intensitate si sa devin mai buna", a spus Sharapova intr-o conferinta de presa.

Mihaela Buzarnescu a fost eliminata de Maria Sharapova in primul tur al turneului de la Madrid.

Sportiva noastra a pierdut cu 6-4, 6-1, dupa o partida ce a durat o ora si 22 de minute.

Mai departe, Sharapova o va intalni pe Irina Begu, luni dupa ora 14:30, in direct pe Ziare.com.

