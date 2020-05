Rusii lanseaza acuzatii grave dupa retragerea Mariei Sharapova

Ziare.

Cesnekov acuza WADA ca o protejeaza pe Serena Williams si ca ii permite sa consume substante interzise, in timp ce Sharapova a fost pedepsita cand a fost prinsa."Pentru o jucatoare de tenis, sa lipseasca un an este un adevarat dezastru, asa ca nu e o surpriza ca dupa povestea cu meldoniumul Maria nu s-a mai intors la nivelul ei anterior. Acum am si o mare intrebare pentru WADA.De ce Serena Williams poate folosi amfetamina si se inchid ochii, pe motiv ca ar fi in uz terapeutic, iar Sharapova a fost suspendata pentru ca a folosit o substanta care nu o facea mai puternica?", a spus Chesnokov, conform Match TV.Amintim ca Maria Sharapova si-a anuntat,in luna februarie, retragerea, la varsta de 32 de ani , invocand probleme medicale.Ultimul meci disputat de Sharapova, ajunsa pe locul 373 in ierarhia WTA , a fost la Australian Open 2020, unde a pierdut in prima runda, la Donna Vekic.Australian Open - 2008 Roland Garros - 2012 si 2014 Wimbledon - 2004 US Open - 2006Considerata una dintre cele mai frumoase femei din tenis, Sharapova n-a dus niciodata lipsa de sponsori, fiind imaginea unor branduri importante, precum Nike , sau Cannon.In total, Sharapova a strans din tenis aproape 40 de milioane de dolari, insa sumele incasate de sponsori sunt de ordinul sutelor de milioane de euro.In martie 2016, Sharapova a fost depistata pozitiv cu meldonium si a fost suspendata pentru 15 luni.A revenit in circuitul WTA in 2017, insa s-a luptat cu accidentarile si nu s-a mai ridicat la nivelul asteptarilor.C.S.