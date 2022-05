Sharapova, victorie de infarct la Australian Open

Rusoaica Maria Sharapova a fost la un pas de o eliminare rusinoasa in turul doi de la Australian Open in fata ocupantei locului 150 in clasamentul WTA, Alexandra Panova.

Sharapova s-a impus dupa un meci ce a durat mai bine de doua ore si jumatate, cu scorul 6-1, 4-6, 7-5.

Dupa ce a castigat primul set cu 6-1, Sharapova a cazut inexplicabil si l-a pierdut pe al doilea cu 6-4.

In decisiv, Panova a condus cu 4-1 si 5-3, a servit pentru castigarea meciului, insa Sharapova si-a revenit incredibil.

Astfel, a doua favorita a intrecerii a salvat doua mingi de meci si a castigat setul decisiv, ajungand in turul trei dupa un meci de infarct.

In turul trei, Sharapova o va intalni pe castigatoarea duelului dintre Diyas si Schmiedlova.

Maria Sharapova este campioana din 2008 a turneului de la Antipozi.

C.S.

Ads