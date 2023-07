Finală ruso-ucraineană în WTA la Budapesta. Cine e marea câștigătoare, la primul său turneu major

Turneul de tenis WTA 250 de la Budapesta s-a încheiat cu victoria rusoaicei Maria Timofeeva, învingătoare duminică în trei seturi în finala cu jucătoarea ucraineană Katerina Baindl, 6-3, 3-6, 6-0.

Maria Timofeeva, în vârstă de 19 ani, locul 246 mondial, a fost la prima sa prezenţă pe tabloul principal al unui turneu WTA, din postura de lucky loser. Katerina Baindl, locul 100 mondial, a acuzat oboseala în setul decisiv, după ce a avut de disputat sâmbătă două meciuri pentru a ajunge în finală.

Turneul din capitala Ungariei, dotat cu premii totale de 225.480 de euro.

