Zaharova face praf alegerile din Moldova și le compară cu cele din România: "O rușine! Va rămâne în istoria politicii occidentale"

Purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, a calificat alegerile parlamentare din Republica Moldova drept „o rușine” și „o înfrângere globală a Occidentului”, comparând rezultatul cu situația din România. Declarațiile au fost făcute la Radio Sputnik și preluate de TASS.

„O înfrângere globală a Occidentului”

„Totul este dat la o parte. Văd și citesc diverse evaluări ale alegerilor. Unii spun că este un eșec al forțelor non-occidentale, alții vorbesc despre un triumf al forțelor occidentale. Eu cred că este o înfrângere globală a Occidentului. Desigur, este un eșec”, a afirmat Zaharova, referindu-se la presiunea pe care actuala guvernare de la Chișinău ar fi exercitat-o asupra opoziției.

Comparația cu România

Zaharova susține că modul de organizare a scrutinului din Moldova confirmă un tipar: „totul s-a făcut într-un mod atât de deschis și dictatorial încât nimeni nu poate dovedi contrariul”. În aceeași cheie, ea a adăugat: „Nu este doar o rușine. Este un eșec, un alt pas înapoi al Occidentului, care, la fel ca în România, va rămâne în istoria politicii occidentale”, trimițând la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024.

Zaharova și-a extins critica la adresa practicilor politice pe care le pune pe seama Occidentului: „Dacă vorbim despre democrație sub dictatura liberală, atunci exact așa se întâmplă, nu există altă cale. Spațiul informațional este curățat, spațiul politic este epurat, sunt introduse măsuri punitive, încep persecuțiile – de la hărțuire până la, să zicem, închiderea în închisoare a persoanelor care promovează propria agendă, nu una străină, nu una ilegală, ci propria agendă, pe care o consideră necesară. Pentru asta sunt persecutați, până la punctul în care sunt eliminați complet”. În plus, „se simte mâna tutorelui”, a subliniat ea.

Oficialul rus a comparat „persecuția opoziției” din Moldova cu modul în care ar fi fost tratat Nicolas Sarkozy în Franța: „Nu îl consider deloc un înger, apropiat de curentul politic respectiv, nu este vorba despre asta. Este vorba despre modul în care a fost tratat. Aceasta este o adevărată persecuție”. În aceeași logică, ea a vorbit despre o „capcană” standardizată pentru adversarii politici: „Am o comparație – este ca o capcană politică pentru șoareci. Mai întâi, au pus o bucată de brânză numită democrație, au entuziasmat oamenii, le-au spus că pot participa activ în societatea civilă, că trebuie să fie activi în politică”. Iar finalul, spune Zaharova, ar fi previzibil: „Când oamenii din țară, crezând în acest așa-zis curs european, au început să participe, au fost prinși. Și au fost prinși după un singur principiu, deoarece această capcană pentru șoareci este standardizată – 7 ani pentru toată lumea (n.red - făcând aluzie la condamnările la închisoare în cazul bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, și a Marinei Tauber, mâna dreaptă a oligarhului Ilan Șor).”

