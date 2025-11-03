Dezvăluiri din Rusia: Maria Zaharova și-a luat pe ascuns un apartament de un milion de dolari într-o capitală

Maria Zaharova și-a cumpărat un apartament de lux de un milion de dolari FOTO: X@DD_Geopolitics

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a acumulat în liniște, în timpul războiului din Ucraina, proprietăți și venituri în valoare de milioane de ruble, care depășesc cu mult câștigurile sale oficiale, a relatat joi publicația de știri Explainer. Zaharova și-a cumpărat pe ascuns un apartament de lux de un milion de dolari în capitala Rusiei, Moscova, arată investigația.

Ancheta susține că veniturile Zaharovei din 2024 au totalizat aproximativ 11 milioane de ruble (137.800 dolari), aproape dublu față de salariul său oficial de la Ministerul de Externe, de 6 milioane de ruble (75.100 dolari), în acel an, potrivit The Moscow Times.

Diferența ar fi provenit din plățile efectuate de mass-media de stat și din redevențe pentru compozițiile sale.

Veniturile Zaharovei sunt protejate de controlul public în temeiul unui ordin din 2014 semnat de ministrul de Externe, Serghei Lavrov, care o scutește de cerințele de publicare a veniturilor financiare, care se aplică majorității diplomaților de rang înalt.

Conform Explainer, Zaharova a cumpărat un apartament de lux în centrul Moscovei în decembrie 2022, la un preț de aproximativ 17 ori mai mare decât venitul ei anual din fonduri guvernamentale, adică peste 100 de milioane de ruble (1,2 milioane de dolari).

Documentele publice au înregistrat proprietatea de 151 de metri pătrați ca aparținând „Federației Ruse”, se arată în raport. În 2023, apartamentul a fost transferat către o altă entitate, de asemenea, listată ca „Federația Rusă”.

Soțul Zaharovei, contracte de milioane cu statul

Explainer a declarat că a obținut documente interne ale registrului imobiliar Rosreestr, care o menționează pe Maria Zaharova ca fiind adevăratul cumpărător și pe tatăl ei ca fiind cel mai recent proprietar al apartamentului.

Publicația a declarat că l-a identificat și pe soțul ei, Andrei Makhrov, ca director executiv la o firmă de cercetare geofizică și de foraj care primește contracte guvernamentale de milioane de ruble de la companii energetice și miniere de stat.

Raportul sugerează că firma lui Makhrov, Severo-Zapad, cu sediul la Moscova, a profitat de contracte mari de stat în timpul boom-ului economic din timpul războiului.

Recent, Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, a declarat că revendicările iniţiale ale Moscovei pentru o soluţie la războiul din Ucraina reprezintă punctul de plecare pentru dialogul cu SUA şi alte ţări, potrivit Ministerului rus de Externe.

"Am luat la cunoștință mai multe declarații făcute de președintele SUA, Donald Trump, pe 22 octombrie, în timpul conversației sale cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, inclusiv cea mai semnificativă, referitoare la „anularea” summitului Rusia-SUA propus inițial de partea americană", a spus Zaharova.

Ministerul de Externe nu a răspuns solicitărilor de comentarii ale Explainer. Moscow Times nu a putut verifica independent afirmațiile Explainer. Explainer se descrie ca o publicație de investigații nou formată, axată pe activități de date deschise, care a pornit de la canalul de știri Telegram Mozhem Obyasnit.

