Dezvăluiri din Rusia: Maria Zaharova și-a luat pe ascuns un apartament de un milion de dolari într-o capitală

Autor: George Titus Albulescu
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 03:20
784 citiri
Dezvăluiri din Rusia: Maria Zaharova și-a luat pe ascuns un apartament de un milion de dolari într-o capitală
Maria Zaharova și-a cumpărat un apartament de lux de un milion de dolari FOTO: X@DD_Geopolitics

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a acumulat în liniște, în timpul războiului din Ucraina, proprietăți și venituri în valoare de milioane de ruble, care depășesc cu mult câștigurile sale oficiale, a relatat joi publicația de știri Explainer. Zaharova și-a cumpărat pe ascuns un apartament de lux de un milion de dolari în capitala Rusiei, Moscova, arată investigația.

Ancheta susține că veniturile Zaharovei din 2024 au totalizat aproximativ 11 milioane de ruble (137.800 dolari), aproape dublu față de salariul său oficial de la Ministerul de Externe, de 6 milioane de ruble (75.100 dolari), în acel an, potrivit The Moscow Times.

Diferența ar fi provenit din plățile efectuate de mass-media de stat și din redevențe pentru compozițiile sale.

Veniturile Zaharovei sunt protejate de controlul public în temeiul unui ordin din 2014 semnat de ministrul de Externe, Serghei Lavrov, care o scutește de cerințele de publicare a veniturilor financiare, care se aplică majorității diplomaților de rang înalt.

Conform Explainer, Zaharova a cumpărat un apartament de lux în centrul Moscovei în decembrie 2022, la un preț de aproximativ 17 ori mai mare decât venitul ei anual din fonduri guvernamentale, adică peste 100 de milioane de ruble (1,2 milioane de dolari).

Documentele publice au înregistrat proprietatea de 151 de metri pătrați ca aparținând „Federației Ruse”, se arată în raport. În 2023, apartamentul a fost transferat către o altă entitate, de asemenea, listată ca „Federația Rusă”.

Soțul Zaharovei, contracte de milioane cu statul

Explainer a declarat că a obținut documente interne ale registrului imobiliar Rosreestr, care o menționează pe Maria Zaharova ca fiind adevăratul cumpărător și pe tatăl ei ca fiind cel mai recent proprietar al apartamentului.

Publicația a declarat că l-a identificat și pe soțul ei, Andrei Makhrov, ca director executiv la o firmă de cercetare geofizică și de foraj care primește contracte guvernamentale de milioane de ruble de la companii energetice și miniere de stat.

Raportul sugerează că firma lui Makhrov, Severo-Zapad, cu sediul la Moscova, a profitat de contracte mari de stat în timpul boom-ului economic din timpul războiului.

Recent, Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, a declarat că revendicările iniţiale ale Moscovei pentru o soluţie la războiul din Ucraina reprezintă punctul de plecare pentru dialogul cu SUA şi alte ţări, potrivit Ministerului rus de Externe.

"Am luat la cunoștință mai multe declarații făcute de președintele SUA, Donald Trump, pe 22 octombrie, în timpul conversației sale cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, inclusiv cea mai semnificativă, referitoare la „anularea” summitului Rusia-SUA propus inițial de partea americană", a spus Zaharova.

Ministerul de Externe nu a răspuns solicitărilor de comentarii ale Explainer. Moscow Times nu a putut verifica independent afirmațiile Explainer. Explainer se descrie ca o publicație de investigații nou formată, axată pe activități de date deschise, care a pornit de la canalul de știri Telegram Mozhem Obyasnit.

Reacția Rusiei după ce SUA au anunțat că reiau testarea armelor nucleare, după o pauză de 33 de ani. "Dacă cineva se abate de la moratoriu, vom acționa în consecință"
Reacția Rusiei după ce SUA au anunțat că reiau testarea armelor nucleare, după o pauză de 33 de ani. "Dacă cineva se abate de la moratoriu, vom acționa în consecință"
Kremlinul a reacționat cu prudență la anunțul președintelui american Donald Trump privind reluarea testelor nucleare ale SUA, după o pauză de peste trei decenii. Moscova susține că nu a...
Provocare rusească la frontiera NATO. O navă a grănicerilor ruși a arborat steagul grupării Wagner pe râul Narva, care desparte Rusia de Estonia VIDEO
Provocare rusească la frontiera NATO. O navă a grănicerilor ruși a arborat steagul grupării Wagner pe râul Narva, care desparte Rusia de Estonia VIDEO
O scenă neobișnuită a fost observată duminică pe râul Narva, care marchează granița dintre Estonia și Federația Rusă. O navă a pazei de coastă ruse a fost surprinsă navigând cu...
#Maria Zaharova, #minister externe rusia, #apartament lux, #Moscova, #Rusia, #Sergei Lavrov , #Rusia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cristi Chivu a oferit imagini cum rar se vad si apoi a dat declaratia zilei, dupa "nebunia" de la Verona
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Un cunoscut istoric condamna aparitia versurilor legionare in Catedrala Neamului: "Nu este o scapare". Reactia Patriarhiei

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. „Fabrica de soldați”. Povestea unui jurnalist ucrainean care s-a înrolat la 40 de ani pentru a-și apăra țara
  2. Crește numărul cazurilor de sifilis în România. Statul se face că plouă: „Nu se găsea tratamentul aici, îl luam din Republica Moldova”
  3. Dezvăluiri din Rusia: Maria Zaharova și-a luat pe ascuns un apartament de un milion de dolari într-o capitală
  4. Un pui de urs blocat cu capul într-un rezervor metalic, salvat de la moarte de jandarmii montani VIDEO
  5. Președintele Serbiei a cedat în fața protestatarilor și a promis alegeri anticipate
  6. Sistemul rusesc începe să se autodistrugă. A început „dosariada” iar oamenii regimului se mănâncă între ei, după aproape patru ani de război
  7. Suveraniștii, îndemnați de Călin Georgescu să boicoteze alegerile din București. "Un Guvern ilegitim nu poate face alegeri legitime" VIDEO
  8. JD Vance sau Marco Rubio? Primele semne ale bătăliei pentru moștenirea lui Trump
  9. Hamas a predat Israelului încă trei cadavre ale ostaticilor
  10. Impact violent în Maramureș. O persoană a decedat, iar alta a fost găsită în stop cardio-respirator