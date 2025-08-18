Se întind nervii la Moscova, în timp ce Occidentul caută garanții de securitate pentru Ucraina. „O incitare cinică la continuarea războiului, să se abțină”

Autor: Catalina Sirbu
Luni, 18 August 2025, ora 23:33
324 citiri
Se întind nervii la Moscova, în timp ce Occidentul caută garanții de securitate pentru Ucraina. „O incitare cinică la continuarea războiului, să se abțină”
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse FOTO X/@SlavFreeSpirit

Rusia respinge categoric desfășurarea de trupe ale NATO în Ucraina după o posibilă încetare a focului propusă duminică în cadrul reuniunii 'Coaliția voluntarilor', coprezidată de liderii Regatului Unit și Franței, a declarat luni purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, informează EFE.

„Confirmăm respingerea noastră categorică a oricărui scenariu care prevede prezența unui contingent militar al NATO în Ucraina, ceea ce implică o escaladare incontrolabilă a conflictului cu consecințe imprevizibile”, a declarat Zaharova, citată într-un comunicat publicat de Ministerul de Externe rus.

Înaintea reuniunii convocate luni la Washington de președintele american Donald Trump pentru a discuta conflictul ucrainean cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și un grup de lideri europeni, Zaharova a remarcat că declarațiile Londrei și Parisului „demonstrează, în esență, aspirațiile lor deschis provocatoare și prădătoare cu privire la conflictul din Ucraina”.

„Aceste declarații beligerante, care sunt de facto o incitare cinică la continuarea războiului, nu fac decât să confirme că Londra nu este interesată să rezolve situația și face tot posibilul doar pentru a prelungi vărsarea de sânge”, a susținut ea. Potrivit oficialului rus, „politica britanicilor pur și simplu nu permite Kievului să pună capăt conflictului prin negocieri, prelungind astfel, așa cum este obiceiul lor, în mod arogant și autosuficient suferința poporului ucrainean.”

Ea a adăugat că Regatul Unit, devenit o figură secundară în politica internațională, „este cu greu capabil să înțeleagă întreaga povară a responsabilității pe care și-o asumă și consecințele potențial catastrofale ale politicii distructive pe care a ales-o.” „Facem apel la Londra să se abțină de la tactici geopolitice periculoase și prost planificate sau cel puțin să nu împiedice munca minuțioasă a negociatorilor ruși și americani”, a spus ea.

Cu o zi înainte, prim-ministrul britanic Keir Starmer și președintele francez Emmanuel Macron și-au reafirmat sprijinul continuu pentru Ucraina și au lăudat dorința lui Zelenski de a realiza „o pace dreaptă și durabilă”. Starmer și Macron au subliniat, de asemenea, angajamentul președintelui american Donald Trump de a oferi „garanții de securitate Ucrainei”, într-un context în care „coaliția voluntarilor” va juca „un rol vital prin intermediul Forței Multinaționale din Ucraina, printre alte măsuri”.

Harta cu Ucraina, România, Moldova și Rusia, afișată în Biroul Oval în timpul discuțiilor dintre Trump și Zelenski. Cât teritoriu controlează Kremlinul. „O amintire crudă la Washington”
Harta cu Ucraina, România, Moldova și Rusia, afișată în Biroul Oval în timpul discuțiilor dintre Trump și Zelenski. Cât teritoriu controlează Kremlinul. „O amintire crudă la Washington”
În timpul discuției dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump, luni, 18 august, în Biroul Oval era afișată o hartă a Ucrainei. Pe hartă se poate vedea că teritoriul aflat sub controlul...
Atacul violent al rușilor în Ucraina, înainte ca Zelenski să stea față în față cu Trump. Cel puțin 14 persoane au murit
Atacul violent al rușilor în Ucraina, înainte ca Zelenski să stea față în față cu Trump. Cel puțin 14 persoane au murit
Loviturile Rusiei s-au soldat luni cu cel puțin 14 morți în Ucraina, au anunțat autoritățile, cu câteva ore înainte de o întâlnire între Donald Trump și Volodimir Zelenski în cadrul...
#Maria Zaharova, #Ucraina, #garantii securitate ucraina, #razboi Ucraina , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Pare ireal, dar e adevarat"! Inainte de "nunta secolului", au semnat contractul: primeste o avere, pe viata, in cazul despartirii
ObservatorNews.ro
Bugetarii care vor avea salariile taiate cu 30%. Venitul sefilor din institutii
DigiSport.ro
Lovitura de proportii: vor sa-i achite clauza de reziliere lui Edi Iordanescu! Salariu urias pentru antrenor

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. „Povestea” hărții de la Casa Albă cu Ucraina cucerită de Rusia. Cum ar fi încercat Trump să-l „constrângă” pe Zelenski să accepte cedarea de teritorii pentru pace
  2. Când vor avea loc alegeri în Ucraina? Zelenski i-a răspuns lui Trump în Biroul Oval
  3. Donald Trump a întrerupt discuțiile cu liderii europeni și Zelenski din Biroul Oval pentru un apel telefonic cu Vladimir Putin. Cum merg negocierile
  4. Europenii, ironizați la nivel înalt de Rusia. „Diplomația europeană caută firimituri pe la mese mai mari, absolut penibilă și inutilă”
  5. Se întind nervii la Moscova, în timp ce Occidentul caută garanții de securitate pentru Ucraina. „O incitare cinică la continuarea războiului, să se abțină”
  6. După planurile pentru summitul trilateral între Rusia, Ucraina și SUA, Emmanuel Macron cere organizarea unei reuniuni „cvadripartite”
  7. Marea absentă de la discuțiile din SUA. Țara europeană a cărei lipsă „a surprins”. Cum s-a ajuns în această situație
  8. Trump, Zelenski și liderii europeni, întâlnire la Casa Albă pentru pace în Ucraina: „Am avut o zi foarte reușită și discuții pentru a pune capăt crimelor”
  9. Harta cu Ucraina, România, Moldova și Rusia, afișată în Biroul Oval în timpul discuțiilor dintre Trump și Zelenski. Cât teritoriu controlează Kremlinul. „O amintire crudă la Washington”
  10. Momentul în care jurnalistul care l-a criticat în iarnă pe Zelenski că nu poartă costum îl complimentează. „Domnule președinte, arătați fabulos”