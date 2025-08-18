Rusia respinge categoric desfășurarea de trupe ale NATO în Ucraina după o posibilă încetare a focului propusă duminică în cadrul reuniunii 'Coaliția voluntarilor', coprezidată de liderii Regatului Unit și Franței, a declarat luni purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, informează EFE.

„Confirmăm respingerea noastră categorică a oricărui scenariu care prevede prezența unui contingent militar al NATO în Ucraina, ceea ce implică o escaladare incontrolabilă a conflictului cu consecințe imprevizibile”, a declarat Zaharova, citată într-un comunicat publicat de Ministerul de Externe rus.

Înaintea reuniunii convocate luni la Washington de președintele american Donald Trump pentru a discuta conflictul ucrainean cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și un grup de lideri europeni, Zaharova a remarcat că declarațiile Londrei și Parisului „demonstrează, în esență, aspirațiile lor deschis provocatoare și prădătoare cu privire la conflictul din Ucraina”.

„Aceste declarații beligerante, care sunt de facto o incitare cinică la continuarea războiului, nu fac decât să confirme că Londra nu este interesată să rezolve situația și face tot posibilul doar pentru a prelungi vărsarea de sânge”, a susținut ea. Potrivit oficialului rus, „politica britanicilor pur și simplu nu permite Kievului să pună capăt conflictului prin negocieri, prelungind astfel, așa cum este obiceiul lor, în mod arogant și autosuficient suferința poporului ucrainean.”

Ea a adăugat că Regatul Unit, devenit o figură secundară în politica internațională, „este cu greu capabil să înțeleagă întreaga povară a responsabilității pe care și-o asumă și consecințele potențial catastrofale ale politicii distructive pe care a ales-o.” „Facem apel la Londra să se abțină de la tactici geopolitice periculoase și prost planificate sau cel puțin să nu împiedice munca minuțioasă a negociatorilor ruși și americani”, a spus ea.

Cu o zi înainte, prim-ministrul britanic Keir Starmer și președintele francez Emmanuel Macron și-au reafirmat sprijinul continuu pentru Ucraina și au lăudat dorința lui Zelenski de a realiza „o pace dreaptă și durabilă”. Starmer și Macron au subliniat, de asemenea, angajamentul președintelui american Donald Trump de a oferi „garanții de securitate Ucrainei”, într-un context în care „coaliția voluntarilor” va juca „un rol vital prin intermediul Forței Multinaționale din Ucraina, printre alte măsuri”.

