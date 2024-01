Mâine începe Târgul Național de Nunți al României

Oficial sezonul nuntilor de anul acesta incepe MAINE, 26 ianuarie, la Palatul Parlamentului, cand vom fi martorii celui mai mare targ de nunti din Romania, Mariage Fest – Targul National de Nunti al Romaniei, unde si-au anuntat prezente peste 10.000 de vizitatori din toata tara.

Am aflat in premiera pentru voi cateva detalii legate de acest eveniment, de la care e bine sa nu lipsiti daca va casatoriti anul acesta:

In premiera in Bucuresti si pe scena Mariage Fest are loc PRIMUL WEDDING WORKSHOP sambata, 27 ianuarie, intervalul 11.00-13.00, unde vei afla de la profesionistii domeniului tips&tricks pentru nunta ta cu locuri limitate, asa ca inca mai aveti timp sa va inscrieti. Pe scena vor fi speakeri, nume importante ale industriei, precum Catalin Botezatu, Alin Caraman, Alexandru Iancu – Music Planner, Mihaela Mihaescu – Hair Stylist, Alexandru Bobeica – Wedding Architect, Vlad Hancu – Event Planner, Florin Burescu - Designer, Cristina Horotan – Wedding Planner si 50 de nume importante din industrie. Produse si servicii lansate in premiera si multe dintre ele reduse substantial Idei in premiera pentru nunta Prezenta unei zone generoase cu degustare GRATUITA de specialitati ce pot fi integrate meniului clasic ori bauturilor de nunta Maratonul prezentarilor de moda - rochii de mireasa si costume de miri ce vor oglindi colectii de rochii ce Numara 2200 de rochii de mireasa expuse si 1400 de costume pentru ceremonie Un INEL CU DIAMANTE din PLATINA oferit ca premiu de IMIMI vizitatorilor, ce va fi extras in ultima zi a targului, duminica 28 ianuarie, dintre toti vizitatorii inscrisi la targ

Ads

MARIAGE FEST in cifre inseamna:

Editia cu numarul 39

2200 rochii de mireasa

1400 costume pentru miri

50 locatii de nunta

200 expozanti din toata tara

14500 modele de inele de logodna si verighete

21000 modele de invitatii

Lor li se alatura desigur: foto-video, DJ, artisti, aranjamente florale, cabine foto, transport si absolut tot ce iti este necesar pentru nunta ta din 2024, dar si oferte pentru rochii autentice de mireasa, modele inedite de cutiute pentru bijuterii, aplicatii high-tech extrem de utile, s.a.m.d.

Mariage Fest este si despre ultimele tendinte in materie de nunti, asa ca doar aici gasesti la inceput de sezon idei de produse si servicii, ce iti pot face nunta unica.

Si, pentru ca 2024 inseamna multe noutati in viata ta, vei gasi in premiera in zona de Lounge o extensie a meniului clasic de nunta. Mai exact, poti degusta gratuit zeci de specialitati, pe care le veti alatura meniului de nunta: candy bar, inghetata, Cigar Bar, branzeturi fine, Shoteria, prosecco bar, limonada si ciocolata calda, degustare vinuri.

Ads

Maratonul prezentarilor de moda debuteaza cu prezentarea speciala de vineri, ora 12.00 si continua pana duminica cu sute de modele lansate in premiera, o adevarata sursa de inspiratie pentru mirese.

Expozantii prezenti va asteapta sa consultati produsele si serviciile lansate in premiera, oferite la cele mai bune preturi, targul fiind singurul loc in care cererea si oferta se intalnesc in cadrul somptuos al Palatului Parlamentului:

Rabal su misura, atelier de costume pentru barbati croite pe masura ta, a pregatit cea mai buna oferta la pachetul ceremony Povestea perfecta incepe cu Princess Brides! Viggo si Catalin Botezatu - pentru cea mai speciala zi din viata ta, alege un smoking Viggo la fel de special. E natural sa alegi calitatea, sa alegi Viggo Tailoring. Maris, unde costum de ceremonie este croit perfect pe masura corpului, este personalizat pana la cel mai mic detaliu, asortat cu rochia sotiei, completat cu accesoriul ideal, pentru a arata extraordinar Casetele unicat pentru verighete și alte bijuterii, marca inregistrat MaryAndo fior d`or, create din oua de strut – simbol al genezei vietii, al nasterii unui nou inceput, precum este casatoria – sunt gandite special pentru cel mai important eveniment din viata ta! Dream Party - intermadiari, avand echipamente proprii si tarafuri sau formatii la preturi promotionale; Party Balloons - de la momentul magic al ceremoniei la petrecerea plina de veselie, suntem aici sa aducem rafinamentul si bucuria in ziua ta speciala; Domeniul cu Ciresi se distinge cu eleganta in peisajul saloanelor de evenimente din Bucuresti, oferind un cadru idilic si rafinat in mijlocul naturii; La David C. SUITS, oferim: costume personalizate pentru ceremonii si business, consultanta de stil specializata pentru un look care iti reflecta personalitatea, pantofi custom-made si camsai la comanda, gama de tesaturi premium este vasta si aduce cele mai mari branduri internationale direct la tine. Florentino Delure este un concept italian premium dedicat celor care pun eleganta si rafinamentul in fruntea stilului personal. Acest brand inovativ ofera articole ready-to-wear, pantofi custom-made si camasi la comanda, gama de tesaturi premium este vasta si aduce cele mai mari branduri internationale direct la tine. Bine ai venit in minunatul univers al atelieruuli de creatie By Ionela Bran, unde traditia intalneste moda contemporana CABINA FOTO: Ia-ți prietenii si familia si surprindeti momentele amuzante in cabina noastra foto! Mr.H Jewellery, o mica bijuterie de familie, care va realizeaza fiecare pereche de verighete sau inele 100% manual. Irina – Casa cu Prajituri - In ziua in care totul este despre tine, la fel ar trebui sa fie si candy bar-ul si tortul Noi, B&B Home Bakery, suntem devotati calitatii si rafinamentului in fiecare detaliu. Folosim doar ingrediente de cea mai inalta calitate, iar fiecare desert este pregatit cu grija si dragoste Gradina Lahovari nu este doar un spațiu de evenimente, ci o experienta cu totul aparte. Consiglieri Black Tie - O celebrare a luxului, stilului si atenției la detaliu La Perlezza credem in arta de a crea rochii de mireasa care nu doar sa imbrace, ci sa povesteasca. MINIPRIX - un magazin de tip outlet, un business care surprinde frumusetea reala a fiecarui om in parte. Conacul Filipescu - conacul de la Copaceni (astazi comuna 1 Decembrie) a fost construit in perioada anilor 1880 de catre George Emanuel Filipescu, mostenitor al Mariei Filipescu, careia i-a apartinut intial domeniul… Paradisul Verde Events Estate va invita la Mariage Fest 2024 sa descoperiți serviciile noastre de organizare evenimente pentru o nunta de neuitat Domeniul Manasia – Experienta poate fi inteleasa pe indelete numai in cadrul evenimentelor private sau corporate ce se desfasoară in conacul boieresc, in parcul de 2 hectare sau in crama de sub conac Victor Photo - Fotografii si videografii echipei noastre pun accentul pe surprinderea clipelor si poveștilor fericite iar fotografiile si filmările realizate de noi vor fi la cel mai inalt nivel professional StyleUp - De la rochii de mireasa pana la rochii de seara, fiecare tinuta devine un manifest pentru couture ce sparge tiparele si defineste unicitatea fiecarei femei. Echipa MUSE Estet Clinic este aici să te ajute in acest proces oferindu-ti sfaturi si know-how pentru un rezultat intotdeauna natural. Dranau Gabriel, Fashion Fhotographer, ale carui creatii au fost publicate in revista Vogue Italia, unic si sofisticat. Magazinul de bijuterii PARADIS este universul frumusetii, rafinamentului si bunului gust. Men’S Cave este o afacere de familie condusă de Raluca și Sorin. Indragostiti de tot ceea ce inseamna frumos, cei doi și-au unit pasiunea pentru moda masculina si experienta in industria ușoară, iar ceea ce a luat nastere este un showroom cu suflet, un ’Lifestyle Boutique’ California Flowers - Pasiune și creativitate într-un mix floral modern Muse Country Club a fost conceput ca un spatiu special pentru cei care isi doresc sa adopte un stil de viata bazat pe sport si relaxare Magia Padurii Lucianca, (gazda Saloanelor Ciresul Sălbatic) e miracolul care-ti transforma nunta intr-o experienta de neuitat. Lara Sweets, destinația premium pentru iubitorii de deserturi fine! Fearless Weddings – Indragostiti de fotografiile care spun povesti. Stil Diamonds - Pretioasa, personalizata, pentru totdeauna – asaa trebuie sa fie perechea voastra de verighete. Ennyalex - Noi suntem Alex si Mihai, iar la baza succesului nostrum sta pasiunea pentru film si fotografie Fiecare poveste este unica la Gradina Lahovari, prin urmare fiecare eveniment are parte de o atentie deosebita.

Ads

Si o sumedenie de expozanti, pe care va invitam sa ii descoperiti live la Palatul Parlamentului, in acest week-end.

Mariage Fest, 26-28 Ianuarie la Palatul Parlamentului, detalii pe www.mariagefest.ro si pe Facebook:

https://www.facebook.com/mariagefest/

Intrarea este C1, cea principala, situata la intersectia dintre Bdul Libertatii si Bdul Natiunile Unite:

Pe Waze/Google Maps se cauta: Mariage Fest.

Parcarea gratuita in incinta Palatului pe la C1, in limita locurilor disponibile.

Taxi-urile sau soferii Uber/Bolt au acces chiar pana la scarile Palatului Parlamentului.