Câți bani câștigă anual Mariah Carey de pe urma piesei ”All I Want for Christmas Is You”, lansată în urmă cu 28 de ani

Cântăreața Mariah Carey este celebră pentru piesa ”All I Want for Christmas Is You”, lansată în 1994, care i-a adus venituri substanțiale de-a lungul anilor.

Melodia ajunge pe primele locuri în top în fiecare an, iar Mariah primește bani din drepturile de autor și din difuzare. În 2019, piesa a fost pe locul unu în tip Billboard 100 cele mai ascultate piese, moment în care Mariah Carey a lansat un nou clip al piesei.

Din 1994, până în prezent, Mariah Carey a adunt peste 60 de milioane de dolari de pe urma melodiei. În fiecare an, artista încasează aproximativ 3 milioane de dolari.

'Inima mi-e plină de emoții. Si nu încetez să mă uimesc de faptul că melodia mea este în continuare foarte iubită. Sunt atât de norocoasă să am așa fani. ''All I Want For Christmas Is You' a trecut prin diferite epoci ale muzicii și a rezistat', a spus Mariah Carey, conform riaa.com.

