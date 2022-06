Cântăreața Mariah Carey a fost dată în judecată pentru încălcarea drepturilor de autor în cazul hitului său de Crăciun din 1994, ”All I Want for Christmas is You”.

Compozitorul Andy Stone spune că a co-scris o melodie cu același nume cu cinci ani mai devreme, argumentând că Mariah Carey și-a exploatat „popularitatea”.

În ciuda faptului că au același titlu cele două melodii par diferite din punct de vedere muzical, dar Andy Stone susține că Mariah Carey a provocat confuzie și nu a cerut permisiunea, scrie BBC.com.

Până acum, Mariah Carey nu a reacționat la aceste acuzații.

All I Want for Christmas is You melodia de Crăciun care sparge topurile

Un must-have în orice playlist de Crăciun, All I Want for Christmas is You de Mariah Carey este unul dintre cele mai cunoscute discuri de Crăciun din toate timpurile.

De când a apărut pe albumul Merry Christmas în 1994, acesta a ajuns în fruntea topurilor în mai multe țări, iar până în 2017 i-a adus cântăreței Mariah Carey mai mult de 60 de milioane de dolari (48 de milioane de lire sterline) drept redevențe.

Ads

Cântecul a fost difuzat de un miliard de ori pe Spotify.

Într-un memoriu recent, Mariah Carey a recunoscut că a compus „cea mai mare parte a cântecului pe o tastatură Casio mică și ieftină”.

Compozitorul Andy Stone, care cântă sub numele de Vince Vance cu trupa Vince Vance and the Valiants, pretinde acum daune de cel puțin 20 de milioane de dolari (16 milioane de lire sterline).

În plângerea formulată de acesta se arată că Mariah Carey precum și co-scriitorul ei Walter Afanasieff și casa de discuri Sony Music Entertainment, au câștigat „profituri nemeritate” din cântec, argumentând că inculpații „s-au implicat cu bună știință, cu voință și intenționat într-o campanie” pentru încalcă drepturile de autor.

Ads