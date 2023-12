A confirmat despărțirea. Mariah Carey nu mai e cu iubitul tinerel. Care e motivul

Mariah Carey (54 de ani) şi Bryan Tanaka (40 de ani) s-au despărţit după 7 ani de relaţie, a confirmat marţi dansatorul, conform AP.

Într-o declaraţie împărtăşită cu The Associated Press şi publicată pe Instagram-ul lui Tanaka, dansatorul de rezervă al lui Carey, devenit director de creaţie şi partener, a detaliat despărţirea lor.

"Cu emoţii amestecate, împărtăşesc această actualizare personală cu privire la separarea mea amiabilă de Mariah Carey după şapte ani extraordinari împreună", a scris el. "Decizia noastră de a porni pe căi diferite este reciprocă şi o facem cu un respect profund şi un sentiment copleşitor de recunoştinţă pentru timpul nepreţuit pe care l-am împărtăşit. Amintirile pe care le-am creat şi colaborările artistice sunt gravate în inima mea pentru totdeauna".

"Aştept cu nerăbdare să-mi continui călătoria, ştiind că pasiunea mea pentru inspiraţie, dans şi artele creative va rezona în capitolele care se vor derula", a continuat el.

Tanaka şi Carey s-au întâlnit pentru prima dată când Tanaka s-a alăturat turneului "The Adventures of Mimi" din 2006 ca dansator de rezervă.

Cântăreaţa celebrei melodii "All I Want for Christmas is You" a confirmat pentru prima dată relaţia lor pentru AP în 2017.

"O să spun doar ”Chiar nu vorbesc despre viaţa mea personală”. Pentru că asta obişnuiam să fac şi chiar a funcţionat pentru un minut, în urmă, cu ceva timp", a spus ea la acea vreme, zâmbind. "Pur şi simplu nu mă simt confortabil să vorbesc despre viaţa mea personală. ... Eu şi iubitul meu nu vrem să facem asta".

Zvonurile privind despărţirea lor au început să apară online luna trecută, când fanii au observat că Tanaka nu s-a alăturat lui Carey în turneul ei "Merry Christmas One and All!".

Carey nu a făcut o declaraţie publică cu privire la despărţire.

Conform presei americane Tanaka dorește să-și întemeieze propria lui familie, lovindu-se însă de refuzul artistei, acesta fiind princiapalul motiv al rupturii.

”El dorește să aibă o familie, copii. Ea nu mai vrea asta”, a dezvăluit o sursă apropiată cuplului.

Mariah Carey are deja doi copii din căsătoria cu Nick Cannon, gemenii Moroccan și Monroe.

