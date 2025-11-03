Primul meci pe care arbitrul român îl va conduce la Campionatul Mondial din Qatar

Autor: Teodor Serban
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 17:37
147 citiri
Primul meci pe care arbitrul român îl va conduce la Campionatul Mondial din Qatar
Marian Barbu FOTO FRF

Arbitrul Marian Barbu va reprezenta România la FIFA U-17 World Cup 2025, competiţie ce se desfăşoară în Qatar, între 3 şi 27 noiembrie 2025, fiind delegat să conducă meciul Costa Rica – Emiratele Arabe Unite, programat luni, la ora 18:30.

Brigada românească completă este formată din centralul Marian Barbu, care va fi ajutat la linii de către arbitrii-asistenţi Mircea Grigoriu şi George Neacşu.

În plus, în ziua următoare, marţi, Marian Barbu va îndeplini rolul de al patrulea oficial la partida Haiti – Egipt, condusă de belgianul Jasper Vergoote, cu o brigadă formată din Michele Seeldraeyers şi Martijn Tiesters, iar Mircea Grigoriu va figura şi ca arbitru asistent de rezervă.

#Marian Barbu, #arbitru, #meci, #Campionatul Mondial, #Qatar , #stiri fotbal
